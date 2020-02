Crunchyroll dévoile la première ardoise de la série originale!

Le service de streaming d’anime Crunchyroll a annoncé sa première liste de Crunchyroll Originals avec huit nouvelles séries couvrant l’aventure, la fantaisie, la romance, la fiction historique et d’autres genres, produites par des éditeurs tels que Kodansha, des studios d’animation dont MAPPA et Crunchroll Studios.

“Depuis notre lancement en 2006, Crunchyroll a été à la pointe du fandom anime et un moteur de la popularisation de ce genre bien-aimé dans le monde entier.», A déclaré Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll, dans un communiqué. “Conformément à cette tradition, nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre première liste de Crunchyroll Originals. Ces histoires vont du traditionnel à l’innovation, mélangeant des idées orientales et occidentales dans le spectre de l’anime. Nous espérons que ce contenu ravira non seulement nos fans actuels, mais créera également une voie pour que les nouveaux fans tombent amoureux de cette forme d’art incroyable.“

La série originale s’appuiera sur la collection mondiale d’animes du service de streaming, qui comprend plus de 1000 titres et 30 000 épisodes, tandis que l’ardoise inaugurale a été organisée en utilisant plus d’une décennie de données d’audience associées à la connexion profonde de Crunchyroll à la communauté des anime.

Détails sur l’ardoise Crunchyroll Originals 2020:

In / Spectre – Dans ce Crunchyroll Original, une romance surnaturelle se mélange à un mystère fascinant et fantastique, alors qu’un duo se propose de résoudre une série d’incidents sombres qui tourmentent leur monde. Diffusion maintenant sur Crunchyroll.

Tour de Dieu – Une production Crunchyroll et WEBTOON, basée sur la série comique “Tower of God” créée par SIU et publiée par WEBTOON, cette série d’action de fantasy sombre se concentre sur le voyage d’un jeune homme alors qu’il se fraye un chemin à travers la tour mystérieuse, créant des amitiés , découvrant les règles qui régissent cette tour, et faisant face à des terreurs inimaginables, alors qu’il s’efforce de trouver le seul ami qu’il ait jamais connu. Animation produite par TELECOM ANIMATION FILM. Gestion de la production assurée par SOLA ENTERTAINMENT. À venir au Crunchyroll au printemps 2020.

Onyx Equinox – Dans cette production Crunchyroll Studios créée par Sofia Alexander, un jeune garçon aztèque est sauvé de la mort par les dieux et choisi pour agir en tant que “ champion de l’humanité ”, forcé de rejeter son apathie envers son prochain et de prouver le potentiel de l’humanité dans un combat qui s’étend sur à travers des cultures méso-américaines fantastiques mais authentiques. Premières à l’été 2020 sur Crunchyroll.

Le dieu du lycée – Un Crunchyroll Original, basé sur la série de bandes dessinées «The God of HIgh School» créée par Yongje Park et publiée par WEBTOON, cette série bourrée d’action suit un lycéen et ses amis alors qu’ils participent à un tournoi épique, empruntant directement le pouvoir de les dieux et découvrir une organisation mystérieuse en cours de route… Avec la promesse des désirs les plus profonds de leur cœur, motivant leur victoire en tournoi. Animation produite par MAPPA. Gestion de la production assurée par SOLA ENTERTAINMENT. Bientôt sur Crunchyroll.

Noblesse – Une production Crunchyroll et WEBTOON, basée sur la série comique “Noblesse” de Jeho Son et Kwangsu Lee et publiée par WEBTOON, cette fantaisie suit un puissant vampire noble qui est jeté dans la civilisation moderne après 820 ans de sommeil. Des aventures dangereuses avec ses nouveaux amis vous attendent alors qu’ils combattent une organisation secrète et découvrent son passé. Animation produite par Production I.G. Bientôt sur Crunchyroll.

Meiji Gekken: Sword & Gun (Titre provisoire) – Japon, 1870. Nous suivons un ensemble de personnages – un ancien samouraï, un garde du corps yakuza, un espion retors et un assassin geisha – alors qu’ils tentent de trouver leur place dans l’ère Meiji en évolution rapide tout en échappant aux péchés de leur passé… Inspiré par les événements historiques. Une production de Crunchyroll Studios. Bientôt sur Crunchyroll.

FreakAngels – Après la fin soudaine et fracassante de la civilisation, douze médiums de 23 ans vivant dans les décombres de Londres doivent vérifier leurs pulsions sauvages et découvrir leurs meilleurs anges afin de reconstruire la société. Une production de Crunchyroll Studios basée sur les romans graphiques de Warren Ellis & Paul Duffield. Bientôt sur Crunchyroll.

Épice haute gardienne – Dans cette production de Crunchyroll Studios créée par Raye Rodriguez, quatre filles féroces s’entraînent pour devenir de grands héros à la High Guardian Academy, où elles forment des allégeances, découvrent des trahisons et découvrent leurs vraies identités, tout en se préparant à protéger le monde contre une menace inconnue menaçante. Bientôt sur Crunchyroll.

Crunchyroll Originals sera disponible pour les fans du monde entier sur Crunchyroll avec In / Spectre diffusé maintenant et des premières supplémentaires prévues tout au long de l’année. Le nouveau label Slate and Originals n’est pas la première incursion du service dans le contenu original, ayant coproduit plus de 60 séries, dont La montée du héros du bouclier, Un endroit plus loin que l’univers et La collection Junji Ito.