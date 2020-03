Crunchyroll Original présente des personnages – / Film

Crunchyroll a annoncé le mois dernier qu’il plongeait dans le jeu de contenu original, après des années d’être le premier site de streaming d’anime. Et il semble que ça va commencer fort dès le début, avec la prochaine Tour de Dieu, un anime fantastique-aventure basé sur le webtoon coréen bien-aimé qui a déjà un public à travers le monde. Combinez cela avec un beau style d’animation dessiné à la main fusionné avec l’animation 3D, et vous avez l’un des nouveaux animes du printemps les plus attendus. Regardez la bande-annonce de la Tour de Dieu ci-dessous.

Bande-annonce de la Tour de Dieu

Crunchyroll s’est associé à Webtoon, l’application de bande dessinée numérique, pour développer leur prochain anime original – le deuxième d’une gamme colorée qui positionne la plate-forme de streaming d’anime comme un nouveau challenger dans les guerres du streaming. L’anime attire une énorme démographie pour le streaming (c’est pourquoi Netflix ne peut pas en avoir assez), mais Crunchyroll a le potentiel pour accaparer ce marché, comme l’une des plus anciennes plates-formes qui a fourni des anime aux États-Unis. Le deuxième de son anime Les originaux, Tower of God, semblent certainement pouvoir susciter un certain buzz, avec une animation époustouflante et un public fidèle intégré, impatient de voir le populaire webtoon coréen (alias une bande dessinée numérique) adapté dans une série télévisée. La nouvelle bande-annonce fait un grand spectacle de présentation des personnages principaux de la série, dont la liste des acteurs est ci-dessous.

KHUN AGUERO AGNES – doublé par Nobuhiko Okamoto

RAK WRAITHRAISER – doublé par Kenta Miyake

YURI JAHAD – doublé par Mariko Honda

ANAAK JAHAD – doublé par Akira Sekine

ENDORSI JAHAD – doublé par Rie Suegara

HATZ – doublé par Toshinari Fukamachi

SHIBISU – doublé par Takuya Eguchi

EVAN EDROCH – doublé par Kazuyuki Okitsu

Je sais très peu de choses sur la Tour de Dieu, mais son style d’animation et ses prémisses fantastiques – sur un jeune homme qui se fraye un chemin à travers une tour mystérieuse qui promet des pouvoirs divins au vainqueur – a piqué mon intérêt puisque nous l’avons brièvement aperçu dans le première bande-annonce de Crunchyroll Originals. Je vais le vérifier, et même les fans non animés peuvent le faire, car Crunchyrol permet aux non-abonnés de regarder ses émissions gratuitement, sauf pour les épisodes les plus récents.

Voici le synopsis de la Tour de Dieu:

Une production Crunchyroll et WEBTOON, basée sur la série comique “Tower of God” créée par SIU et publiée par WEBTOON, cette série d’action de fantasy sombre se concentre sur le voyage d’un jeune homme alors qu’il se fraye un chemin à travers la tour mystérieuse, créant des amitiés, découvrir les règles qui régissent cette tour et faire face à des terreurs inimaginables, alors qu’il s’efforce de trouver le seul ami qu’il ait jamais connu.

Tour de Dieu en première exclusivement sur Crunchyroll sur 1 avril 2020.

