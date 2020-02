Crunchyroll publie une bande-annonce pour son anime original

Crunchyroll souhaite produire son propre anime original depuis un certain temps, en suivant les étapes d’autres plateformes de streaming comme Netflix. Bien qu’il ait auparavant financé des projets originaux d’autres studios d’animation, Crunchyroll veut cette fois prendre en charge entièrement ses productions, et Cette nouvelle bande-annonce nous donne un premier aperçu de la série qui sortira sur la plateforme de streaming. De plus, In / Spectre, l’une des productions originales de Crunchyroll, est désormais disponible sur la plateforme.

Sous le label “Crunchyroll Originals” la plateforme de streaming nous a donné un premier aperçu de l’anime original produit par la même plateforme. Eh bien, Crunchyroll ne voulait pas rester derrière des entreprises comme Netflix et Amazon, qui ont offert du contenu original à leurs téléspectateurs. Dans / Spectre, l’un des anime original, est maintenant disponible, tandis que les sept autres arriveront bientôt, pour ajouter un total de huit anime originaux. Ce sont les titres de tous les anime:

Onyx Equinox (Crunchyroll Studios)

In / Spectre (Brain’s Base)

Le dieu du lycée (MAPPA)

Meiji Gekken: Sword & Gun (Crunchyroll Studios)

Tour de Dieu (Crunchyroll / WEBTOON)

High Guardian Spice (Crunchyroll Studios)

Noblesse (Crunchyroll / WEBTOON)

FreakAngels (Crunchyroll Studios)

Quatre des anime originaux que Crunchyroll offrira ont été produits par eux-mêmes, tandis que les quatre autres ont été réalisés en collaboration avec des studios japonais de renom tels que Production I.G. (qui sont derrière Ghost in the Shell) et MAPPA (responsable de Yuri on Ice). Crunchyroll C’est la première plateforme de streaming fondée par une société d’animation, Crunchyroll Studios et son expérience dans la mise en scène nous font croire que son contenu original sera de la meilleure qualité.

Êtes-vous excité pour l’anime Crunchyroll original? Dites-le nous dans les commentaires?

.