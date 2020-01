Crystal Dynamics retarde la date de sortie du jeu ‘Marvel’s Avengers’

Crystal Dynamics a annoncé qu’il avait décidé de repousser la date de sortie de Marvel’s Avengers à septembre 2020.

Marvel Entertainment et Square Enix se sont associés pour proposer un jeu vidéo Avengers développé par Crystal Dynamics. Prêt à offrir «l’expérience de jeu Avengers définitive», le jeu devait initialement sortir le 15 mai 2020.

Cependant, Crystal Dynamics a publié une déclaration officielle annonçant qu’il a choisi de déplacer la date de sortie de Marvel’s Avengers au 4 septembre 2020. Dans la déclaration, Crystal Dynamics a expliqué que la décision avait été prise de se concentrer sur “le réglage et le polissage du jeu” pour offrir le type d’expérience que les fans attendent:

À nos fans,

Chez Crystal Dynamics, notre ambition a toujours été de fournir l’expérience de jeu ultime des Avengers. Pour atteindre cet objectif, nous avons pris la décision difficile de déplacer la date de sortie de Marvel’s Avengers au 4 septembre 2020.

En tant que fans nous-mêmes, c’est un honneur et un privilège de travailler avec ces personnages légendaires et nous savons ce que ces super-héros signifient pour nous et les vrais croyants du monde entier. Lorsque nous avons décidé de vous présenter notre vision des Marvel’s Avengers, nous nous sommes engagés à proposer une campagne originale basée sur des histoires, à engager une coopération et à créer un contenu captivant pour les années à venir. À cette fin, nous passerons ce temps de développement supplémentaire à nous concentrer sur le réglage fin et le polissage du jeu selon les normes élevées que nos fans attendent et méritent.

Les équipes mondiales travaillant sur Marvel’s Avengers apprécient sincèrement le soutien que vous nous avez apporté. Nous nous réjouissons de votre enthousiasme et de vos commentaires et nous avons hâte de vous en montrer plus. Nous nous excusons pour le retard. Nous sommes convaincus que cela vaudra la peine d’attendre.

Scot Amos et Ron Rosenberg

Co-chefs de studio, Crystal Dynamics

Voici le synopsis officiel de Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics:

Les Avengers de Marvel commencent à A-Day, où Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor dévoilent un siège de haute technologie Avengers à San Francisco – y compris la révélation de leur propre héliporteur alimenté par une source d’énergie expérimentale. La célébration devient mortelle lorsqu’un accident catastrophique entraîne une dévastation massive. Blâmé pour la tragédie, les Avengers se dissolvent. Cinq ans plus tard, avec tous les super-héros interdits et le monde en péril, le seul espoir est de rassembler les héros les plus puissants de la Terre.

Avec des mises à jour de contenu régulières, Marvel’s Avengers emmènera les joueurs dans un voyage épique sur plusieurs années. Ce jeu est la prochaine étape pour les Avengers.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

