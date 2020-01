Crystal & Schwartz Crack Wise – / Film

Si vous mettez Ben Schwartz (Parcs et loisirs) et Billy Crystal (Quand Harry rencontra Sally) dans une pièce ensemble, la magie comique se produira. Un nouveau film appelé Debout, tombant parie sur cette idée de base, et selon notre critique du Tribeca Film Festival de l’année dernière, le film réussit en grande partie grâce à leurs performances exceptionnelles. Découvrez la bande-annonce de la comédie indépendante ci-dessous.

Remorque Fall Up Down

Bien que le film ait un scénario de film indépendant apparemment familier, je suis encouragé par la présence de ces deux acteurs principaux, qui sont tous deux des interprètes charismatiques et faciles à vivre qui semblent bien équipés pour gérer des rôles comme ceux-ci. Les précédents crédits de Crystal parlent d’eux-mêmes, mais Schwartz – mieux connu pour son énergie comique accrue en tant que Jean-Ralphio dans Parks and Recreation et son travail sur Showtime’s House of Lies – est l’un des meilleurs improvisateurs d’Amérique, et il semble qu’il ait la chance d’élargir un peu sa gamme ici.

Notre revue Tribeca avait des choses aimables à dire sur les performances des deux hommes de tête. “Bien que Crystal et les côtelettes comiques de Schwartz soient utilisées à bon escient dans Standing Up, Falling Down, Crystal est fantastique pour communiquer une solitude découragée que son personnage tente de masquer avec une personnalité grégaire et de l’alcoolisme”, a écrit Hoai-Tran Bui. “Ses nombreuses erreurs dans la vie se sont accumulées sur ses épaules, ce que Crystal fait souvent baisser tout au long du film, comme s’il ne pouvait plus lutter contre la gravité de ses regrets.” Elle a également déclaré que Schwartz avait “une vraie confiance en lui, un véritable leader romantique », Et que cette performance pourrait être un test pour les rom-coms potentiels à venir. Faites en sorte que cela se produise, Hollywood.

Voici le synopsis officiel du film:

Après quatre ans à courir après son rêve de comédie à Los Angeles, Scott Rollins (Ben Schwartz), 34 ans, s’est écrasé et brûlé. Difficile. Resté avec peu d’argent et une «carrière» naissante au mieux, Scott n’a pas d’autre choix que de se regrouper, de lécher ses blessures et de rentrer chez ses parents à Long Island. Tout en essayant de savoir quoi faire ensuite, Scott se languit de son ex, Becky Brookes (Eloise Mumford), une photographe à succès qui a depuis épousé un ancien ami commun. Lors d’une soirée au bar, Scott noue une amitié improbable avec un dermatologue excentrique, Marty (Billy Crystal), qui a des regrets. Marty et Scott s’entraident tous les deux pour trouver le courage d’affronter les échecs de leur vie.

Debout, Falling Down arrive dans certains théâtres sur 21 février 2020.

