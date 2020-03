CS Editor’s Desk: édition du 20 mars 2020

Salut tout le monde! Le rédacteur en chef de ComingSoon.net Max Evry ici avec la première édition de CS Editor’s Desk, où je discuterai directement avec les lecteurs de CS de ce qui se passe cette semaine et dans les semaines à venir, sur le site ou dans l’industrie en général. Découvrez la vidéo ci-dessous, ainsi qu’une liste de certaines de nos histoires les plus intéressantes de la semaine!

Soyez en sécurité et prenez soin les uns des autres là-bas! -Max

CS recommande: Doom Eternal, plus des livres, de la musique et plus encore!

Vidéo CS: Riding Dune Buggies for Jumanji: The Next Level

Rosario Dawson rejoint la saison 2 de Mandalorian en tant que Ahsoka Tano!

Pixar’s Onward obtient une sortie numérique précoce et des débuts Disney +!

CS Swag Bag: Jumanji: Rhys Darby, Madison Iseman & Morgan Turner de The Next Level

RÉSULTATS DU SONDAGE: Quel est le meilleur film de 1984?

Nouveau sur Netflix en avril 2020: tous les films et émissions vont et viennent

17 mars Blu-ray, numérique et DVD

Sony lance tôt Bloodshot sur les plateformes numériques

Cinemark ferme ses portes, près de 4 000 cinémas fermés à l’échelle nationale

Les titres Disney + du 1er au 30 avril dévoilés!

Harley Quinn: Birds of Prey annonce une sortie numérique anticipée dans une nouvelle bande-annonce

Rumeur: le retard de Black Widow n’aura pas d’impact sur la chronologie du MCU

Nos 10 actrices irlandaises préférées

Streamers obligatoires: retours surnaturels dans un nouvel intervalle de temps

NBCUniversal se déplace pour rendre les films actuels disponibles à la maison

Warner Bros. arrête la production de Matrix 4

10 choses que nous avons apprises de l’héritage Skywalker