CS Editor’s Desk: édition du 9 avril 2020

CS Editor’s Desk: édition du 20 mars 2020

Salut tout le monde! Le rédacteur en chef de ComingSoon.net Max Evry ici avec la nouvelle édition de CS Editor’s Desk, où j’échange directement avec les lecteurs CS sur ce qui se passe cette semaine et dans les semaines à venir, à la fois sur le site ou dans l’industrie en général. Nous avons également une annonce spéciale cette semaine sur le tout premier podcast ComingSoon.net, qui sortira très bientôt! Découvrez la vidéo ci-dessous, ainsi qu’une liste de certaines de nos histoires les plus intéressantes de la semaine!

Soyez en sécurité et prenez soin les uns des autres là-bas! -Max

La figure exclusive des maîtres de l’univers Mondo révèle!

Trolls World Tour Watch Party Set pour vendredi avec McElroy Brothers & More

Amazon Studios acquiert My Spy de Dave Bautista pour le streaming

Interview CS: Alexandra Daddario sur We Summon the Darkness

7 avril Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Interview CS: Ashley Eckstein parle de la fin de la guerre des clones et bien plus!

CS Plays: Entrez dans la folie connue sous le nom de Doom Eternal!

Interview CS: l’artiste d’effets Neal Scanlan sur la trilogie de la suite de Star Wars

CS recommande: Batman: Arkham Quadrilogy & More!

Streamers obligatoires: Quibi lance une plateforme de streaming Quick Bite

CS Review: Amazon’s Tales from the Loop est plein de merveilles et de chagrin d’amour

Exclusivité CS: 5 films préférés de flic d’Ed Helms

Décalage de la date de sortie de Disney pour Black Widow, Eternals, Shang-Chi et plus

Artemis Fowl de Kenneth Branagh passe directement à Disney +

Entrevue avec CS: ​​Taraji P. Henson et Ed Helms à propos de Coffee & Kareem

Classement des Robins de Batman: Joyeux 80e anniversaire Boy Wonder