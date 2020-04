CS Review: Amazon’s Tales from the Loop est plein d’émerveillement et de chagrin d’amour

CS Review: Amazon’s Tales from the Loop est plein de merveilles et de chagrin d’amour

Le temps n’a pas vraiment de sens chez Nathaniel Halpern Contes de la boucle, La clé qui sert de base à l’arc de la première saison en huit épisodes. Le temps, ainsi que le thème des rêves régulièrement référencé dans le spectacle, ne semblent ni début ni fin mais existent dans une boucle capable de se chevaucher. Immergé dans la famille, l’amitié, les mystères fantastiques, les performances incroyables (le jeune Cole, joué par Duncan Joiner, vous déchirera le cœur en volant chaque scène dans laquelle il se trouve), et des décors magnifiques, Contes de la boucle est une série de science-fiction visuellement impressionnante et intelligente qui puise dans les émotions et les complexités qui nous rendent humains.

La narration visuelle frappante n’est pas surprenante compte tenu du matériel source dont la série a été inspirée. Basée sur l’art acclamé de l’artiste suédois Simon Stålenhag, dont vous pouvez admirer le magnifique travail envoûtant, la série d’anthologie explore la ville de Mercer, Ohio, et les gens qui vivent au-dessus de The Loop, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers, rendant possible des choses qui n’étaient auparavant reléguées qu’à la science-fiction. Tout au long de chaque épisode, les contes racontent cette expérience émotionnelle nue universelle tout en s’inspirant de l’intrigue de la narration de genre.

Contes de la boucle est une anthologie sur papier alors que les histoires passent d’un personnage et d’un conte à l’autre, mais quelques-uns des personnages restent une pièce importante du puzzle tout au long, et l’interdépendance de ces histoires et des habitants de Mercer établit un lien permanent entre eux, The Loop, et l’histoire globale. Nous commençons avec une jeune fille, Loretta (Abby Ryder Fortson), qui devient curieuse au sujet du mystérieux travail que sa mère mène sous terre dans l’installation connue sous le nom de The Loop. L’installation, également connue sous le nom de Mercer Center for Experimental Physics (MCEP), a été fondée par un homme du nom de Russ (Jonathan Pryce) pour effectuer des recherches uniques. Ce que nous trouvons dans l’histoire, cependant, c’est que la recherche n’est pas aussi importante que le lien avec The Loop que tout le monde en ville a, d’une manière ou d’une autre.

Le voyage de la jeune Loretta déclenche une série de contes entrelacés avec les mêmes personnages récurrents, en plus de nouveaux, et des histoires reliant d’un épisode à l’autre – parfois même de la plus petite des manières. Parmi la crainte de ce qui est possible dans la ville de Mercer, Ohio, de voir essentiellement à travers le temps, des robots capables d’être humains, des humains capables d’échanger des corps (et la lutte de l’identité et du désir), jusqu’à découvrir combien court ou long la vie que vous avez quittée, il y a un sentiment de réalité car l’existence est un mélange d’espoir optimiste et de chagrin tragique car les connexions peuvent finalement être renforcées ou perdues.

Contes de la boucle n’est pas une fin heureuse, ni vraiment une fin en général. Il y a des moments dans la série qui bouleversent de manière merveilleusement viscérale et vous laisseront brut dans une version presque cathartique. À la fin de la série, vous vous rendez compte que The Loop lui-même n’a jamais été conçu pour être résolu ou complètement compris; l’impact sur les citadins – sur l’humanité elle-même – son existence a uniquement pour but de conduire notre exploration de nos relations les uns avec les autres et, surtout, notre relation avec nous-mêmes.

La série n’est pas sans défauts. Il y a de brefs moments dans certains épisodes où le rythme de l’histoire peut vous perdre, mais vous serez immédiatement entraîné par des moments inattendus, des rebondissements subtils et étonnants, des réalisations déchirantes et des dialogues silencieux et efficaces qui vous feront haleter . Rebecca Hall et Duncan Joiner sont des vedettes de la série, mais chaque performance, grâce aux étoiles à l’écran, Halpern au volant et toutes les personnes impliquées devant et derrière la caméra, vous fera vous sentir aussi connecté aux personnages qu’ils le sont à la boucle.

Produit par Matt Reeves (Le Batman), Contes de la boucle est maintenant en streaming maintenant sur Amazon. La série met en vedette Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, La ville), Paul Schneider (Parcs et loisirs), Daniel Zolghardi (Huitième année), Duncan Joiner (Waco) et Jonathan Pryce (Les deux papes, Jeu des trônes).