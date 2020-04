CS Review: Final Fantasy VII Remake prouve qu’il valait la peine d’attendre

La meilleure partie de la réinvention par Square Enix du classique Final Fantasy VII le jeu est que vous n’avez pas besoin d’être un joueur de l’original, ou de n’importe quel jeu de la franchise, pour apprécier et apprécier le Remake de Final Fantasy VII, en partie grâce à la technologie de pointe qui insuffle une nouvelle vie au titre acclamé par la critique. Un hommage est rendu au jeu de 1997 alors même que le matériel source est largement développé, montrant comment les développeurs ont minutieusement exploré une nouvelle vision de l’histoire et du gameplay. La réimagination n’a jamais été conçue pour être un remake image par image visant uniquement à rendre le jeu plus joli que son prédécesseur en raison d’une meilleure technologie moderne; l’équipe derrière Remake de Final Fantasy VII avait des plans plus grands et meilleurs.

Il est devenu clair en jouant que les esprits derrière Refaire a mis un grand soin à reconstruire le jeu à partir de zéro dans cette nouvelle itération qui s’est avérée encore plus grande que ce que j’avais prévu. Remake de Final Fantasy VII sert d’expansion tellement monumentale par rapport à l’original que les développeurs ont même choisi de publier de façon épisodique, ce qui signifie, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, Refaire n’est que la première partie de l’histoire – avec qui sait combien de parties suivre – devenant essentiellement une franchise en soi.

Pour récapituler brièvement, le récit dystopique opportun suit Cloud Strife, un ancien soldat de la force militaire de la compagnie d’électricité Shinra qui travaille maintenant comme mercenaire. Shinra est une entreprise industrielle qui fournit de l’énergie au mako pour rendre l’électricité efficace et accessible, mais l’extraction de mako de la société par la société tue lentement la planète. Le règne tyrannique de Shinra sur le monde Remake de Final Fantasy VII a blessé, d’une manière ou d’une autre, la plupart des personnages principaux de l’histoire, dont beaucoup sont des membres du groupe éco-terroriste Avalanche qui cherchent à sauver la planète de l’abus de mako par Shinra et de la destruction de la planète.

Avec l’empoisonnement du monde et la lutte du pouvoir / du contrôle contre le maintien de la vie et la protection de la planète et de toutes les créatures vivantes (sauf les monstres embêtants que vous devez tuer), l’histoire reflète également une inégalité de richesse massive observée dans les différents secteurs qui composent Midgar, la capitale et la base de pouvoir de Shinra, et en particulier dans les bidonvilles de Midgar qui se trouvent sous la ville proprement dite. Au milieu de ses relations avec Shinra, Cloud souffre également de mystérieux maux de tête généralement liés à des visions ou à des souvenirs, y compris celui de Sephiroth, sans doute le méchant le plus emblématique de Final Fantasy histoire.

Avec environ 40 heures de jeu consacrées entièrement à Midgar dans cette première partie, l’histoire développée permet aux joueurs de s’immerger pleinement dans le récit; le temps n’est pas précipité au fur et à mesure que le parcours de Cloud se déroule et que les joueurs progressent d’un chapitre à l’autre. De plus, de nouveaux personnages et sous-intrigues sont introduits tandis que les personnages secondaires originaux sont plus développés. Prenez Wedge membre Avalanche (exprimé par Breaking Bad’s Matt Jones), par exemple, qui pourrait facilement devenir un nouvel acolyte préféré des fans.

Le jeu vous offre également de nombreuses options pour jouer, y compris la personnalisation de matériel et d’armes lorsque vous améliorez les membres de votre groupe. En plus des personnalisations, il y a beaucoup de choses à retenir, telles que l’acquisition d’informations de combat pour le jeune génie Chadley, y compris l’évaluation des ennemis ou leur défaite en VR pour aider à faire de la materia d’invocation; l’apprentissage de nouvelles techniques; prendre en charge les demandes d’emploi, etc. Ma partie préférée des quêtes secondaires est qu’elles sont relativement autonomes dans chaque secteur et non écrasantes; on vous donne environ six à la fois qui peuvent être abordés à votre guise et dans l’ordre que vous désirez, gagnant de l’argent et une plus grande réputation à mesure que vous développez votre activité commerciale.

Il y a quelques détails sur lesquels vous pourriez devenir épineux, comme certains des dialogues ringards ou de petits problèmes, y compris les IA qui bloquent parfois votre chemin lorsque vous essayez d’effectuer une tâche simple (comme essayer d’ouvrir une porte ou lorsque vous essayez tous avec impatience) pour gravir une échelle en même temps), ou les transitions pas si fluides que les personnages éprouvent parfois lorsque vous passez d’un dialogue / actions automatisé à un jeu ouvert. Non pas que ces minuscules problèmes affectent vraiment le gameplay de manière négative et, j’en suis sûr, seront un peu nettoyés dans la deuxième partie à venir.

Mes plus grosses plaintes ont plus à voir avec quelques-unes des tâches fastidieuses insérées tout au long du jeu qui apparaissent souvent avant les batailles de grands boss. Mais alors que ces devoirs obligatoires et obligatoires peuvent parfois être ennuyeux, encore une fois, cela ne suffit pas pour vous donner envie de lancer la manette et de quitter le jeu. Un plus grand défi auquel il faut s’habituer est le système de combat qui, d’une part, est très élégant mais peut parfois devenir un problème lorsque l’angle de la caméra perturbe le champ de vision lorsque vous utilisez le style libre mode de combat. Vous vous adapterez, cependant, et je préfère absolument l’action fluide au style classique au tour par tour, d’autant plus que vous obtenez en fait le meilleur des deux mondes car il existe de nombreuses commandes que vous pouvez toujours donner aux membres de votre groupe qui sont similaires à la original, spécifiquement pour l’utilisation d’objets, de capacités uniques, de lancer des sorts et d’invoquer.

Bien sûr, le problème le plus important que certains autres joueurs ont exprimé à propos du jeu a à voir avec sa fin – ou son absence, car ce n’est que la première partie de l’histoire, ce qui donne un peu de cliffhanger. Il n’y a actuellement aucune date de sortie fixée pour la deuxième partie du Remake de Final Fantasy VII saga, bien que le réalisateur et concepteur Tetsuya Nomura ait partagé dans un article de blog de l’équipe de développement du jeu l’année dernière qu’ils avaient “déjà commencé à travailler sur le suivant”. Alors que je suis excité par l’idée d’une franchise au sein d’une franchise, car l’histoire a été divisée en morceaux avec plus à attendre, d’autres se sentent frustrés par l’absence de véritable conclusion dans cet épisode (donc, pour ceux qui n’ont pas encore joué, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un récit en cours).

Une de mes amies a fait valoir qu’elle ne voulait pas avoir à dépenser 60 $ pour chaque nouvelle pièce publiée pour Refaire, ce qui est une prise tout à fait valable et une préoccupation apparemment courante chez certains joueurs. Pour moi, cependant, ce format de sortie épisodique n’est pas différent de celui, par exemple, du temps et de l’argent que nous, en tant que fans, avons volontiers investis pour chaque film lancé dans des franchises cinématographiques, telles que le MCU, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potier, la Skywalker Saga, et ainsi de suite, quel que soit le nombre de versements ou leur fréquence de publication. En fait, c’est loin d’être la première fois que nous voyons des histoires se diviser de la même manière, et si les parties de suivi Remake de Final Fantasy VII sont aussi riches en gameplay de qualité que celui-ci, je continuerai volontiers d’ouvrir mon portefeuille.

On ne peut nier Remake de Final Fantasy VII a été développé par une équipe de créateurs qui aiment le classique et envisageaient ce qui pourrait y être ajouté, tout en mettant clairement l’expérience de jeu du joueur au centre. Au lieu d’enchaîner des aspects de l’histoire ensemble ou de précipiter quoi que ce soit – au lieu de cela, de laisser le temps s’écouler de manière plus réaliste d’une manière tout au long du jeu – ou de sacrifier l’utilisation d’une qualité visuelle supérieure, ils se sont concentrés sur ce qu’ils pensaient vraiment être bénéfique pour chaque joueur. ‘ expérience.

Afin de poursuivre cette réinvention avec une narration immersive et une «approche plus réaliste du monde» en utilisant la technologie moderne, le producteur Yoshinori Kitase a récemment expliqué pourquoi le style de sortie épisodique a été décidé: “Une [option] était de regrouper tous les éléments dans un seul jeu en simplifiant chacun des éléments, ce qui aurait essentiellement abouti à un résumé très réduit du jeu original, où les joueurs ne feraient que suivre le scénario principal, mais nous aurions dû couper beaucoup de contenu avec cette approche, et nous ne pensions pas que les fans auraient accepté cela. L’autre était de se concentrer sur la partie de l’histoire jusqu’à l’évasion de Midgar, ce qui nous permet d’éviter d’omettre des scènes importantes et de développer l’original, en pénétrant plus profondément dans le monde et les personnages qu’auparavant. En fait, ce serait un nouveau jeu mettant l’accent sur la création d’une présentation réaliste avec du contenu. Nous avons décidé que ce dernier est ce que les fans recherchent et apprécieraient beaucoup plus. Le développement est déjà en cours pour le prochain match, et nous nous efforçons de le rendre encore meilleur que celui-ci. »

Pour ceux qui craignaient que se concentrer entièrement sur Midgar ne rende le jeu pas assez substantiel en tant que titre à lui seul, n’ayez crainte. Remake de Final Fantasy VII est vaste mais pas trop étiré, permettant un gameplay, des batailles et une narration satisfaisants qui font leur propre argument pour expliquer pourquoi la structure de publication épisodique fonctionne bien. De plus, et je ne veux pas gâcher la fin, mais le chapitre 18 du jeu révèle une tournure dans l’histoire qui non seulement secoue la première partie du remake, mais vous laissera aussi curieux que moi de savoir comment le reste des parties se joueront comme maintenant, pratiquement tout est possible, laissant l’avenir plein de potentiel.

L’essentiel est, Remake de Final Fantasy VII vaut vraiment l’investissement. Le jeu est amusant et addictif, celui dans lequel vous pouvez vous lancer si vous êtes un Final Fantasy pro ou un débutant complet de la série, et il n’aurait pas pu être publié à un meilleur moment car nous pourrions tous utiliser un peu d’évasion.

Final Fantasy VII Remake est maintenant disponible sur PS4. Prenez votre copie ici!

