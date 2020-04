CS Review: Selah d’Amazon et The Spades de Tayarisha Poe

Le premier long métrage de réalisateur de Tayarisha Poe est centré sur Selah Summers (Lovie Simone), le chef de The Spades, l’une des cinq factions qui dirigent la vie souterraine de Haldwell School, un prestigieux pensionnat de la côte est. En tant que leader de la faction la plus puissante, Selah fait la distinction entre être craint et aimée, aux prises avec les jugements glaciaux et les exigences de perfection de sa mère (joué par Costume’ Gina Torres) et les normes inimaginables les plus proches d’elle doivent être à la hauteur.

Mes attentes de Selah et les piques ont été rapidement renversés alors que le récit se déroule comme un film de gangsters mêlé à un drame de clique au lycée, qui prend des tournures très sombres à mesure que nous en apprenons davantage sur Selah et pourquoi The Spades sont les dirigeants de l’école. Les groupes eux-mêmes fonctionnent essentiellement comme un syndicat de la criminalité chez les adolescents, chacun jouant un rôle en permettant au corps étudiant de s’engager dans leurs vices respectifs. L’équipage de Selah, composé de son bras droit Maxxie (Jharrel Jerome) et du nouveau venu Paloma (Celeste O’Connor), fournit de l’alcool, des pilules, des poudres et du plaisir, le considérant comme une “gentillesse” pour “vous pousser au-delà de votre limite”. ” La règle la plus importante parmi les factions n’est pas d’être un rat, car “les seules conséquences qui les préoccupent sont celles qu’elles s’imposent”.

Les conséquences de personne ne sont plus brutales que celles de Selah, qui encourage la violence comme une leçon. L’arrivée de Paloma au milieu des tensions croissantes entre certaines factions de l’école met le reste de l’histoire en mouvement alors qu’elle se lie d’amitié (ou, sans doute, est ciblée) par Selah qui voit la jeune fille comme une potentielle protégée de son héritage une fois que Selah est diplômée et déménage au collège; un grand pas dans son avenir qu’elle n’est pas encore prête à franchir. Être le leader de The Spades a donné à Selah un certain pouvoir qui, parfois, est utilisé de manière vicieuse et impitoyable. Lord John Acton a écrit un jour: «Le pouvoir a tendance à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument.» Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur Selah (y compris un mystère percé sur ce qui est arrivé à un personnage invisible nommé Tila), nous voyons comment ce pouvoir lui est allé à la tête.

On ne nous donne pas trop d’histoire pour la majorité des personnages, mais nous en apprenons assez sur Selah pour déconstruire ses actions. À un moment où elle se sent contrôlée par sa mère et d’autres adultes autour d’elle, être un chef de file de ces factions lui a donné un sentiment de contrôle, de respect et d’identité qu’elle ne veut pas abandonner. Elle méprise de paraître vulnérable devant ses plus proches confidentes, se cachant pour pleurer seule lorsque son masque parfaitement poli glisse et nous nous rappelons qu’elle est, après tout, encore une enfant.

Débutant Paloma défie Selah alors qu’ils commencent à se lier. Selah transmet d’abord sa sagesse à Paloma, voulant façonner la nouvelle fille pour lui ressembler davantage, mais ensuite Selah lutte avec le sentiment de perdre le contrôle après que Paloma se révèle être une étude rapide. Paloma devrait prendre le contrôle de The Spades pour Selah une fois qu’elle aura obtenu son diplôme, ce qui aura pour effet de rendre les peurs de Selah sinistres (malgré la mise en œuvre de cette prise de contrôle en premier lieu) et de montrer au public jusqu’où elle ira pour garder le contrôle de sa vie et ceux qui l’entourent. Paloma révèle qu’elle est peut-être prête à faire le choix difficile et à se salir les mains, mais elle résiste à cette idéologie, pas prête à embrasser le drame et la violence que Selah semble se nourrir d’une position de pouvoir. Paloma préfère défendre la communauté et la connectivité, préfère que les adolescents soient des enfants plutôt que de se faire la guerre. Les autres factions prennent note de son style de leadership rafraîchissant tandis que Selah lutte pour perdre le contrôle et affronter ses problèmes avec quelqu’un qui est «meilleur qu’elle» alors que Paloma s’adapte au «choc culturel» qu’est Haldwell, étant forcé de choisir quel rouage dans la roue elle veut être.

Bien que le premier long métrage de Poe soit globalement brillant, visuellement frappant et personnel, il y a quelques lacunes qui rendent le film légèrement incomplet. Vous vous rendez compte qu’il y a tellement de réponses, en particulier sur les personnages principaux, ce qui est frustrant non pas parce que Poe ne donne pas assez de détails pour peindre une image de ces enfants assez pour raconter son histoire, mais parce qu’ils vous fascinent tellement j’aimerais en savoir plus sur les personnages entourant Selah et ce qui les motive.

En ce qui concerne Selah elle-même, on nous donne presque toutes les pièces du puzzle dont nous avons besoin pour comprendre ses motivations qui conduisent à des actions impardonnables, mais il reste quelques trous qui nous incitent à nous demander ce qu’il y a de plus pour elle en tant qu’être humain. Une scène en particulier qui m’a frappé m’a laissée curieuse de la sexualité de Selah, par exemple, et de ses opinions sur les relations. Elle dit à Paloma qu’elle n’a jamais été intéressée par les rencontres ou le sexe; d’une part, elle pourrait voir ces types de connexions comme une faiblesse en disant: «Pourquoi ne pas simplement faire des choses qui vous empêchent de pleurer dans les salles de bain» comme les autres filles? Cependant, la façon dont elle parle dans cette scène, en insistant sur le fait de ne jamais s’intéresser au sexe, m’a demandé si Selah était peut-être asexuée, même si le film joue, très légèrement, sur une tension intime entre Selah et Paloma qui pourrait hocher la tête à l’attraction ou pourrait tout aussi bien être l’amour d’un lien platonique entre deux amis qui, malheureusement, devient dangereusement toxique lorsque Selah s’enroule en spirale, détruisant potentiellement ce qui aurait pu être la relation la plus significative de sa vie.

La bataille des adolescents contre la loi, alias le directeur de l’école, jouée par Grey’s Anatomy’s Jesse Williams, arrive à une tête lorsque leur bal de promo senior est menacé, dirigeant l’acte final du film. Il y a une obscurité sous-jacente tout au long de l’histoire qui découle des troubles psychologiques de l’école, des pressions intenses que les parents et les adultes peuvent exercer au hasard sur les enfants (sans prendre la peine de les écouter en retour), ainsi que des conséquences réelles de la des choix drastiques qui ne se sentent souvent pas tangibles quand nous sommes jeunes jusqu’à ce que nous allions trop loin et que tout devienne un peu trop réel un peu trop rapidement.

La fin du film vous laissera en vouloir plus – plus de narration unique de Poe, plus de performances convaincantes des jeunes chefs qui ne glissent jamais une fois tout au long du film – coincé avec la connaissance du lourd tribut que certains choix ont eu sur les jeunes personnages qui, en fin de compte, peut ou non les avoir préparés de la pire façon pour la vie en dehors des murs de Haldwell.

Selah et les piques est maintenant en streaming sur Amazon Prime Video.