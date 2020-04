CS Review: Shudder’s Cursed Films Documentary Series

Comme Poltergeist III Le réalisateur Gary Sherman déclare: «Nous sommes fascinés par l’inconnu.» Scénariste et réalisateur Jay Cheel, série documentaire en cinq parties Films maudits explore les mythes et légendes derrière certaines des productions de films d’horreur notoirement «maudits» d’Hollywood. Des accidents d’avion et des bombardements lors de la fabrication de Le présage à l’utilisation supposée de vrais squelettes humains sur l’ensemble des Esprit frappeur, ces histoires sont légendaires parmi les cinéphiles et les cinéastes. Mais où se trouve la vérité? Maintenant en streaming son premier épisode sur Shudder, Films maudits révèle les événements qui ont hanté ces productions à travers des entretiens avec des experts, des témoins et des acteurs, des réalisateurs et des producteurs qui ont vécu ces événements réels. Ces films étaient-ils vraiment maudits, comme beaucoup le croient, ou simplement les victimes de la malchance et de circonstances bizarres?

Après avoir eu la possibilité de visionner deux épisodes à l’avance – Episode 2, Esprit frappeur et l’épisode 3, Le présage, en streaming le 9 avril – la chose la plus importante pour moi a été le groupe éclectique que la série a réuni, mettant en vedette des experts dans leurs domaines respectifs, qui expliquent l’histoire de ces malédictions cinématographiques tout en partageant des opinions et des points de vue différents quant à savoir si nous devons être sceptiques ou plus ouverts. – conscient de la possibilité que les mythologies soient plus qu’une simple conspiration collective. De ceux qui travaillent dans l’industrie, tels que Ryan Turek, vice-président du développement pour Blumhouse Pictures ou le réalisateur Richard Donner, aux fans hardcore et aux sorcières réelles, ceux présentés dans les docuseries donnent aux téléspectateurs une chance d’explorer ces perspectives à travers une variété d’objectifs ( surtout ceux qui ne sont pas souvent explorés).

Les téléspectateurs peuvent penser que certaines des personnes présentées sont faites pour des choix étranges, mais pour vraiment plonger dans le sujet des malédictions et des concepts mythiques, entendre des gens de tous les horizons donne aux sceptiques et aux croyants une voix égale lorsque les arguments sont présentés et laissés ouvert aux fans pour décider quelle idéologie correspond le mieux à leurs propres croyances. Plus important encore, la série maintient les histoires ancrées dans la réalité comme une base de référence permettant d’explorer des points de vue opposés tout en restant respectueux des pertes de vie réelles qui ont eu lieu pendant (et après) la réalisation de ces films, comme ces décès l’ont maintenant mythifié.

le Esprit frappeur épisode, en particulier, penche davantage vers le côté sceptique alors que nos hôtes plongent dans l’histoire du film, y compris la mort tragique des stars Dominique Dunne et Heather O’Rourke, 12 ans. Un autre gros morceau de “preuves” maudites découle de la rumeur qui a duré des décennies que de vrais squelettes ont été utilisés dans la scène où l’actrice JoBeth Williams est dans une piscine boueuse remplie d’entre eux, sans parler de la mort de Poltergeist II acteur et chaman Will Sampson ainsi que la mort de Julian Beck, qui a joué Kane dans Poltergeist II et dont le masque mortuaire a été utilisé comme prothèse pour Nate Davis pour jouer le personnage et ressembler encore à la défunte Beck dans le Poltergeist III (beurk).

Alors que les théories maudites continuent de prospérer en raison de ces tragédies et des événements sans doute étranges et en grande partie grâce à la diffusion d’informations en ligne, il y a un rappel significatif dans le deuxième épisode que les personnes impliquées dans la réalisation du film n’apprécient pas la mentalité derrière la croyance que le film était maudit. Poltergeist’s L’artiste des effets de maquillage spéciaux Craig Reardon dit que «c’est une insulte» à la mémoire d’O’Rourke que les gens pensent que l’utilisation d’un vrai squelette aurait été liée à sa mort, ajoutant que le squelette avait «tout à voir avec» Dunne être assassiné par son petit ami. Reardon aborde également l’histoire de vrais squelettes humains utilisés dans les films pendant des années, comme dans William Castle Maison sur la colline hantée (1959) ou du réalisateur James Whale Frankenstein (1931), notant que les films à petit budget préféraient acheter dans une maison d’approvisionnement biologique pour la vraie chose plutôt que de payer quelqu’un pour sculpter un faux squelette.

Où le Esprit frappeur épisode ressemble à une démystification complète de toute malédiction supposée, le troisième épisode de Films maudits avec Le présage enverra des frissons dans le dos même des plus grands sceptiques. Le présage le réalisateur, Richard Donner, partage que Robert Munger, le conseiller religieux sur le plateau, lui a dit qu’ils «marchaient sur de la glace très mince», expliquant «vous invitez le diable à cela et de mauvaises choses vont se produire.» La liste des «preuves» concernant une malédiction (ou une présence démoniaque comme certains le prétendent) est longue, y compris deux avions frappés par la foudre transportant la star Gregory Peck et l’écrivain David Seltzer à quelques jours d’intervalle; un autre avion s’écraser et tuer tout le monde à bord que Peck était initialement censé être; le producteur exécutif Mace Neufeld et sa femme évitant de justesse un bombardement à Londres; un accident de voiture entraînant une décapitation; un maître d’animaux mangé par un lion; et sans parler de la séquence mémorable du film avec la star Lee Remick étant légitimement terrifiée alors qu’elle était piégée dans une voiture alors que des babouins attaquaient le véhicule, vu comment la voiture a vraiment calé pendant le tournage.

Les acteurs et l’équipe de Le présage ne pouvait pas s’empêcher de se méfier après que le nombre d’incidents terrifiants a augmenté de façon concevable passé le point de coïncidence. Curieusement, Donner et Neufeld se sentent finalement Le présage a été béni, pas maudit, car ils «s’en sont sortis» et le film a fini par être un énorme succès au box-office, gagnant 60,9 millions de dollars sur un budget de 2,8 millions de dollars. Là où les experts religieux ont estimé que l’Antéchrist voulait empêcher ce film de se faire, d’autres qui croient en ce type d’influence ou d’entités comme notre petit diable préféré engendrent Damian soutiennent que l’Antéchrist voulait vraiment que ce film soit fait en raison de l’exposition directe du public. au diable, le rendant visible. Vous pouvez en faire ce que vous voulez.

Que vous croyiez ou non aux «malédictions» du film, la série documentaire intriguera les fans d’horreur avec des détails en coulisses de certains des films d’horreur les plus classiques jamais réalisés alors que nos hôtes discutent de la légitimité et de l’histoire de ces malédictions. Dans le domaine fascinant du raisonnement rationnel et des croyances ouvertes, une partie de ce qui rend le genre d’horreur spécial est la capacité de s’échapper. Certains seront attirés par des modèles qui aident à rendre le monde un peu plus petit tandis que d’autres laissent les modèles uniquement dans le monde fictif à l’écran. Comme le dit la critique de cinéma April Wolfe, les théories du complot peuvent nous aider à faire face à «la fragilité de la vie humaine», car n’importe qui peut nous quitter à tout moment et cela peut parfois être trop difficile de nous envelopper. La plus grande question maintenant, et toujours, est de savoir à quel point certaines de ces théories du complot pourraient être réalistes, et le cinéaste Jay Cheel a donné aux fans un merveilleux moyen d’explorer certaines de ces questions avec Films maudits.