CS Score! Critiques The Invisible Man Soundtrack

La semaine dernière, la sortie de L'homme invisible de Benjamin Wallifisch, ainsi que la sortie de la partition complète de John Williams sur l'épopée de Ron Howard en 1992 Loin.

L’homme invisible

Benjamin Wallfisch

Une majorité de musique de film moderne laisse un arrière-goût amer. Alors que la technologie s’est sans aucun doute améliorée et a ouvert la voie à des sons uniques, résultant en des classiques instantanés tels que celui de Tom Holkenberg. Mad Max: Fury Road, les partitions de films contemporains conduisent l’action à l’écran de manière prévisible, mais ne font pas grand chose sur le plan de la gravité émotionnelle.

Avec L’homme invisible, le compositeur Benjamin Wallfisch, qui a touché la saleté pour ses partitions Il et It: Chapter Two, respectivement, pour ne rien dire de son formidable travail sur Blade Runner 2049 et Shazam!, utilise une cacophonie de bruits électroniques qui servent à ponctuer l’action à l’écran. Une conception sonore intelligente abonde, même remarquablement similaire à celles utilisées pour repérer le méchant Prowler dans Spider-Man: dans le Spider-Verse par Daniel Pemberton. Hélas, comme dirait le Grinch, tout est juste du bruit, du bruit, du bruit! Vous feriez mieux de presser votre oreille contre un haut-parleur au volant de McDonald’s – au moins, vous obtiendrez des frites!

L’homme invisible il manque un thème approprié pour guider la musique de A à B.Et donc, alors que la conception sonore ajoute beaucoup de tension atmosphérique dans le contexte du film, la partition telle qu’elle est entendue sur l’album de la bande originale ne fait que provoquer des maux de tête. Un intermède doux au piano (qui rappelle celui de James Horner Plan de vol) semble occasionnellement offrir un léger sursis du chaos, mais sinon il n’y a tout simplement pas assez de matière ici pour mériter des éloges.

Et c’est dommage. Pour toutes les comparaisons avec les films classiques d’Alfred Hitchcock, L’homme invisible oublié d’apporter un élément clé: la partition du film classique.

REVUE DES CLASSIQUES

Far and Away – la partition complète

John Williams

Écoutez, l’épopée tentaculaire de Ron Howard en 1992 Loin, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, est un gâchis du début à la fin; quoique agréable. Une photographie élégante de 70 mm, quelques performances décentes et une séquence de courses terrestres vraiment époustouflante maintiennent le temps d’exécution gonflé du film à flot, tout comme le score magistral de John Williams.

Heureusement, La-La Land Records, en association avec Universal Pictures, a publié une réédition limitée remasterisée et élargie de Loin, que vous pouvez consulter ici. Cet ensemble, produit, édité et maîtrisé par Mike Matessino, et supervisé par Williams, présente la partition telle qu’elle est entendue dans le film; et est livré avec des indices inédits qui totalisent près de deux heures de musique.

Il y a beaucoup à aimer dans cette partition particulière, des tuyaux uilléens, des flûtes de pan et des sifflets penny que Williams utilise pour transmettre la lignée irlandaise de notre protagoniste, aux pièces orchestrales à part entière sur lesquelles il s’appuie pour le grand terrain de 1893 qui sert de grande finale du film.

Fait révélateur, le thème principal de Loin reste l’un de mes favoris de la vaste collection de travaux de Williams. Le thème est entrelacé tout au long de la partition, doucement au début avant de faire irruption pendant l’apogée.

Un autre titre, intitulé Fighting for Dough, mettant en vedette The Chieftains, propose une interprétation musclée des influences irlandaises entendues tout au long du film.

Pris en sandwich entre les deux aussi vénérés Crochet et le coup de poing un-deux de parc jurassique et La liste de Schindler, sans parler de Seul à la maison et sa suite, Loin a tendance à se perdre dans le plus grand débat de John-Williams, principalement en raison de la qualité du film lui-même. Mais ne vous y trompez pas, il s’agit de l’une des partitions les plus robustes, énergiques et belles à provenir du travail de Williams.

En parallèle, le film a été passé pour une nomination aux Oscars en faveur de Aladdin, Instinct primaire, Chaplin, Howards End, et Une rivière le traverse. Ouais, ça me rend fou aussi.

Far-and-Away-Promo-Tim-Burden-v1-03032020 de John Dadlez sur Vimeo.

NOUVELLES DE LA SCORE DU FILM

Michael Giacchino a officiellement signé pour Jurassic World: Dominion. Il n’y a jamais eu de doute à ce sujet après avoir composé les deux premiers films de la série.

Rob Simonsen, qui a composé le récent Le chemin du retour et Stargirl, gérera le score pour le Ghostbusters: Afterlife. Je suis curieux de voir s’il inclut la partition d’Elmer Bernstein ou va dans une direction plus moderne. J’espère que c’est un peu les deux comme l’original chasseurs de fantômes le score reste un de mes favoris. Le fait qu’il a été écarté par Randy Edelman dans Ghostbusters II reste l’un des grands travestissements cinématographiques. Ok, c’est probablement un peu trop haut. Mais oui, même enfant, j’étais déçu.

Hans Zimmer, toujours occupé, a également embarqué l’adaptation cinématographique de Ron Howard du roman de J.D. Vance Hillbilly Elegy. Autrement dit, le compositeur sera impliqué dans sept films en 2020 – Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite, Pas le temps de mourir, Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick, Dune, et maintenant Hillbilly Elegy. C’est dingue.