CS Soapbox: la showrunner TWD Angela Kang mérite plus de crédit

Tout d’abord, il ne s’agit pas de tenter de changer les perspectives individuelles sur la façon dont un fan (ou un ancien membre du public) pourrait se sentir Les morts qui marchent en particulier, mais le manque de showrunner de crédit Angela Kang reçoit pour être un excellent capitaine de TWD navire toujours fluctuant est criminel. Donnons-lui un peu d’amour, d’accord? * Avertissement de spoiler majeur à venir *

Dans la saison neuf de Les morts qui marchent, l’écrivain de longue date Kang avait beaucoup à faire quand elle a repris les rênes du showrunner de Scott Gimple, qui sert maintenant en tant que Chief Content Officer sur la franchise en constante expansion. Kang et son équipe d’écrivains ont dû naviguer au lendemain de la perte de Carl Grimes de Chandler Riggs, clôturant l’histoire de Rick Grimes sur la série aux côtés du départ massif d’Andrew Lincoln, en plus de tous les sauts dans le temps, des communautés brisées, de l’introduction de la infâmes Whisperers, et le hiatus de Lauren Cohan de l’émission. Au cours des deux dernières saisons, Kang et les scénaristes ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur. L’équipe a ramené le spectacle dans ses forces, réalisant un miracle en refusant de laisser le spectacle vaciller après Rick, peu importe combien nous manquons tous Andy. Kang a gracieusement accueilli les fans dans le prochain arc de l’histoire et a continué à maintenir le spectacle sur la bonne voie depuis.

La saison 10 est venue avec son propre ensemble de récits délicats, plongeant spécifiquement dans The Whisperer War tout en affrontant la méchante emblématique Alpha, brillamment jouée par Samantha Morton, deux fois nominée aux Oscars et vainqueur des Golden Globe, et sa Bêta intimidante et brutale, dépeinte par l’Uber – Ryan Hurst. Kang et les scénaristes ont également dû naviguer dans l’intrigue cruciale en se concentrant sur l’infiltration de Negan The Whisperers, tout droit sorti des bandes dessinées de Robert Kirkman. Longue histoire courte, Kang et l’ensemble Les morts ambulants gang a cloué l’arc d’Alpha dans la série, avec une conclusion inoubliable qui fera de l’épisode 10.12 (réalisé par Greg Nicotero et écrit par Eli Jorné et Nicole Mirante-Matthews), intitulé “Walk With Us”, un classique instantané dans la course de l’émission.

Les morts qui marchent excelle dans les épisodes inattendus et à couper le souffle, les esprits derrière la série se superposeront tout au long d’une saison. Des moments auxquels vous vous attendez habituellement seulement d’une finale de saison ou même d’une finale de mi-saison sont souvent joués à un moment donné, ce qui rend le spectacle toujours aussi imprévisible et aussi excitant que lors de sa première première en 2010. «Walk with Us» est un exemple parfait de combien Kang, son équipe, les acteurs et l’équipe continuent de botter le cul pendant 10 saisons.

Nous nous demandons depuis un moment maintenant qui a libéré Negan de sa cellule de prison plus tôt dans la saison, et le mystère a été révélé aussi soudainement que la mort choquante et brutale d’Alpha. Ceux qui ont lu les bandes dessinées savaient qu’il était possible que les scénaristes suivent l’arc de la bande dessinée de Negan concernant les Whisperers, mais comme la série s’est éloignée du matériau source à de nombreuses reprises auparavant, vous ne pouvez jamais vraiment prédire quelle route sera finalement pris. Nous avons obtenu notre réponse assez rapidement lorsque Negan, après avoir tenté subtilement de modifier un peu les perspectives d’Alpha pendant son bref séjour avec les antagonistes portant la peau tout en formant une relation sexuelle avec le leader, a tranché la gorge d’Alpha et l’a doucement abaissée au sol pendant qu’elle décédés.

Negan tirant cette attaque sournoise épique sur Alpha – qui pensait que l’ancien chef du Sauveur remettait sa fille éloignée, Lydia – n’était pas ce qui a eu le plus grand impact; c’était le timing et l’émotion viscérale derrière l’acte qui ont également servi de moment de libération pacifique pour l’Alpha perturbé. Même avec quelques bosses sur la route au fil des ans, les écrivains ont trouvé un merveilleux équilibre entre le drame, l’horreur et le gore, des examens complexes de l’humanité et ce que tout cela signifie en matière de famille, de communauté et de survie. Sous Kang, le spectacle a rappelé aux fans ce qui rend le conte post-apocalyptique si spécial. Negan a établi un lien significatif avec Alpha, partageant même une histoire très personnelle sur sa femme décédée d’un cancer avant le début de l’apocalypse, alors que les deux ont trouvé involontairement des fragments d’humanité l’un dans l’autre malgré leurs actions impitoyables passées (et présentes) et la brutalité excessive. Même ainsi, Negan savait qu’il devait mettre Alpha au piège de sa réalité, établie dans le code des Whisperers qu’ils sont la «fin du monde», était trop serrée car elle était déterminée à tuer tous ceux qui la défiaient, y compris son propre enfant, pour développer sa horde de marcheurs. Negan a également dû suivre la fin de tout accord qu’il avait conclu avec Carol, celle qui l’avait libéré de sa prison.

En plus de Negan tuant Alpha et livrant sa tête zombifiée à la vengeance Carol (dont le personnage traverse actuellement une transformation psychologique intense résultant du meurtre dévastateur d’elle et du fils adoptif d’Ezekiel Henry aux mains d’Alpha) et révélant que le deux ont été de mèche, le tout prochain épisode a servi d’adieu de Danai Gurira à Michonne dans la série (les doigts ont croisé le badass brandissant des katana apparaîtra ailleurs dans Les morts qui marchent univers, en particulier à travers une réunion avec Rick dans les films prévus, nous ne pouvons pas attendre). Dans l’un des plus étranges, mais efficaces, TWD adieu à ce jour, le public a fait une balade trippante inattendue avec Michonne qui nous a permis de déconstruire l’intégralité de son personnage, ce qui la rend fondamentalement bonne, ce que nous allons manquer à son sujet, et nous a rappelé pourquoi son personnage a été si crucial à Rick Grimes, aux autres personnages et au spectacle lui-même.

Kang a aidé à guider une fin satisfaisante du temps du personnage dans la série, car le voyage de Michonne a bouclé la boucle d’une manière qui ne montre que sa croissance incroyable au cours de la série alors qu’elle dit au revoir à sa fille Judith avant de s’aventurer dans le monde pour retrouver Rick, le Brave Man, après avoir appris qu’il est peut-être encore en vie, s’arrêtant même pour aider un couple d’étrangers et taquinant ce qui pourrait arriver dans l’avenir de Michonne. Encore une fois, ces virages émotionnellement lourds et surprenants sont souvent enregistrés pour des occasions monumentales comme les finales de saison, mais Les morts qui marchent n’hésite jamais à balancer grand chaque occasion qu’il obtient, faisant de son mieux pour ne jamais perdre une seconde de temps d’écran.

Cela dit, comme la plupart des émissions de longue date, Les morts qui marchent a eu sa juste part de rustines au fil des ans. Les fans ne sont évidemment pas tenus de rester s’ils sont contrariés par le fait que leur personnage préféré se soit fait taper la tête par une batte de baseball câblée il y a quelques saisons (je comprends). Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que la série a maintenu une ligne solide tout au long de ses 10 saisons. Mais peu importe où vous vous situez sur la qualité globale de la série, quiconque reste rattrapé par la série aura du mal à faire valoir que Kang et son équipe n’ont pas fait un excellent travail pour rendre le drame d’horreur frais et excitant une fois de plus, offrant certains des épisodes les plus mémorables de la série. Si vous vous êtes déjà trouvé à vous éloigner de la série, et même une once d’entre vous a envisagé de se replonger dans le monde des marcheurs, il est maintenant temps de plonger tête première et de vous rappeler pourquoi Les morts qui marchent est l’un des éléments de la culture pop les plus influents de la dernière décennie – et comment Angela Kang reste une reine de la narration absolue et un leader intrépide qui ne mérite que des éloges sans fin.

Êtes-vous toujours fan de Les morts qui marchent? Êtes-vous d’accord ou pas d’accord pour dire que la saison 9 et la saison 10, alias l’ère actuelle d’Angela Kang, ont été deux saisons très solides de la série? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!