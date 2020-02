CS Soapbox: Pourquoi Tobey Maguire DOIT être dans le multivers de la folie

Le mois dernier a vu le départ dévastateur du co-scénariste / réalisateur Scott Derrickson de Docteur étrange dans le multivers de la folie, mais hier a vu un potentiel passionnant comme Sam Raimi, l’homme derrière le Tobey Maguire Homme araignée trilogie, est entré en pourparlers pour prendre les rênes. Bien que cela semble formidable d’avoir un autre réalisateur d’horreur à la tête, Raimi prenant le poste ouvrirait également une nouvelle possibilité: relier le MCU à d’autres propriétés Marvel, à savoir sa précédente série de web-slinger.

Les possibilités

D’accord, avant de sauter dans ma gorge avec où se termine la ligne, je vais vous dire que ce n’est pas le cas. Bien qu’il ait eu plus de temps pour mettre en place les choses que la franchise de films d’une décennie, Arrowverse de la CW a prouvé que tant que vous avez des gens intéressés et même une idée, toute sorte de folie croisée est possible, à savoir un certain DC Extended La star de l’univers fait son apparition dans son homologue sur petit écran Crise sur des terres infinies.

Le premier choix, le plus évident, pour lier les univers serait de ramener Tobey Maguire pour une nouvelle fois de son personnage le plus emblématique, Peter Parker, alias Spider-Man. La dernière fois que nous avons vu son itération, il venait de combattre le symbiote extraterrestre Venom, l’ancien ami Harry Osborne alias New Goblin et Flint Marko alias Sandman. Raimi avait des plans pour un quatrième film dans lequel il devrait affronter des goûts comme le vautour et le chat noir, ainsi qu’un cinquième film potentiel avec le Dr Curt Connors, alias Lizard, en tant que méchant, mais après des différences créatives avec Sony, il est parti et la franchise a pris fin.

Alors que Maguire a travaillé pour passer du rôle, ce serait bien pour Raimi et la star de 44 ans de ramener son itération pour un autre film qui donnerait au personnage et aux fans une clôture sur le rôle. Même si nous n’obtenons rien de plus qu’un caméo explorant le départ de Maguire de Parker qui se retire de la lutte contre le crime, ce serait la meilleure façon d’honorer ce qui a précédé et comment cela a aidé à mettre en place ce qui domine maintenant le box-office.

En plus de Maguire, le film pourrait également combler le fossé entre la série Marvel Netflix maintenant annulée et les films, car les stars ont toutes exprimé leur désir de voir leurs personnages se diriger vers le grand écran aux côtés de personnages clés du MCU. Il serait même possible de ramener des itérations antérieures de personnages tels que Ben Affleck Daredevil, Thomas Jane’s The Punisher et d’Eric Bana Ponton, même s’il est probable que le premier ne reviendrait probablement pas à ce rôle alors que le second n’a jamais cessé de manifester son intérêt à reprendre le rôle.

Alors que Marvel Studios est en train d’essayer de comprendre comment apporter correctement Fantastique 4 à la vie sur grand écran, Raimi pourrait également essayer de saisir l’opportunité multivers pour ramener Chris Evans pour son premier personnage de bande dessinée majeur de Johnny Storm, alias The Human Torch. Bien que les films dans lesquels il était n’étaient pas très bien accueillis par les critiques – ou les fans d’ailleurs – c’était sa première performance en petits groupes dans le genre de la bande dessinée et il a reçu quelques positifs pour son travail et ce serait une touche amusante à voir Evans revient au MCU d’une manière différente.

L’une des plus grandes opportunités qu’offre le cadre multivers à Raimi devrait être de combler le fossé entre le MCU et l’univers Marvel de Sony, qui a commencé avec Venin et devrait continuer avec Morbius et Venin 2.

Les explications

Maintenant, regardez, je ne suis pas un expert en construction de franchise, ni même aussi bien versé dans la bande dessinée que Kevin Feige lui-même, mais j’ai un plan pour chacun d’eux: regardez le titre du film. Comme je l’ai mentionné précédemment, la CW a littéralement profité de son multivers à chaque occasion, des événements croisés aux camées mineurs, donc pour intégrer tous ces personnages dans le film, tout ce que Raimi et l’équipe devraient faire est de l’expliquer comme le titulaire sorcier voyageant dans différentes versions de son propre univers.

Strange n’aurait même pas besoin d’avoir des interactions complètes avec chacun de ces personnages, ils pourraient apparaître sur des panneaux d’affichage ou des interviews télévisées ou même simplement passer près de lui dans la rue. Il pourrait même arriver au milieu du chaos que ces versions des personnages tentent d’arrêter, que ce soit les Quatre Fantastiques luttant contre une menace cosmique et Johnny s’arrêtant pour questionner Strange sur qui il est ou Jane’s Punisher étant en train de disparaître un gang seulement pour que Strange essaie de plaider pour ne pas tuer.

Bien que ces camées soient un plaisir pour les fans, l’effort le plus important que Raimi et Cie puissent faire avec l’opportunité multivers serait de combler le MCU et le SMU. Dans la première bande-annonce de Morbius, il y a un moment où il passe devant une image de Spider-Man sur le mur avec les mots meurtrier collés dessus, tout en présentant un camée à la fin de la bande-annonce d’Adrian Toomes de Michael Keaton, alias Vulture. Pour certains, cela peut sembler que les univers sont directement liés, comme Spider-Man: loin de chez soi s’est terminé avec l’itération de Tom Holland du web-slinger pour la mort de Quentin Beck, alias Mysterio, cependant, il y a un détail clé dans l’image qui nécessite une enquête plus approfondie: l’image de Spider-Man est de la trilogie de Raimi, pas de Hollande.

Venin était un mauvais film, je le dis, et la narration prouve que Sony pourrait prendre un chemin plus paresseux et dire que les univers étaient connectés tout le temps et ne pas trop réfléchir à l’image, mais en tant que fan, j’aimerais pour voir quelque chose de plus unique que cela. Étant donné que Vulture, ni Morbius, ne sont jamais apparus dans la trilogie de Raimi et que cela s’est terminé avec la mort de Harry, qui semblait être un héros pour le public avant sa disparition, certaines personnes peuvent voir Maguire’s Parker comme un meurtrier et ont choisi de l’étiqueter en tant que tel, et que le film d’origine vampire tantôt héros, tantôt méchant se déroule dans cet univers.

Mais, pourriez-vous crier, Venom est mort dans la trilogie de Raimi, comment le deuxième opus de la SMU pourrait-il se placer dans un univers séparé de son autre film, qui ne sait déjà pas où dans les univers où il se trouve? Eh bien, lecteur, vous m’avez compris, et c’est à la fois le pour et le contre des multivers dans les bandes dessinées. C’est un outil qui peut être utilisé pour des croisements et des renaissances de personnages passionnants, mais c’est aussi un outil qui peut être exploité de la même manière que peut engendrer une narration paresseuse.

Une partie du problème avec l’Arrowverse est que leurs enjeux sont toujours relativement faibles, car certains personnages sont fréquemment ravivés à travers le multivers, à savoir Harrison Wells de Tom Cavanagh, qui a souvent été ramené dans différentes variétés après que les versions précédentes ont été tuées ou laissées. Si Sony choisissait de travailler avec Marvel pour utiliser le multivers pour ramener Venom à la vie dans le verset Spidey de Rami sous la forme de Tom Hardy, puis amener Morbius, cela ne ferait que compliquer davantage la narration et créer des enjeux qui ne semblent plus excitants ou original.

Mais, j’ai peut-être aussi trop réfléchi à la question, peut-être que Sony choisira simplement d’expliquer que l’image derrière Morbius est une image du web-slinger de Hollande et que Venom et le vampire sont dans le même univers l’un que l’autre et le MCU. Ou peut-être qu’ils diront Venin et Morbius ne sont pas dans le même univers que le MCU pour l’instant, mais que les graines sont là et que le film de Madame Web en développement pourrait aider officiellement à jeter un pont entre les deux. Bien qu’un caméo de Tom Holland ait été filmé lors de la première sortie du symbiote et que le nouveau contrat des deux studios arrive juste à temps pour la production de la suite, les chances sont élevées, il apparaît en quelque sorte dans cette année. Venin 2, qui continue de soulever des questions.

Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas un expert en construction de franchise, mais la façon la plus simple – et la plus paresseuse et alambiquée et ainsi de suite – d’expliquer le lien serait qu’ils étaient toujours dans le MCU et qu’ils n’ont jamais été considérés comme des menaces suffisamment importantes pour le Avengers à gérer. Avec Tony vivant principalement à New York après le premier Avengers, Steve cherchant toujours la prochaine mission, Thanos provoquant le chaos, etc., les détournements de Venom à San Francisco étaient probablement faibles sur tous leurs radars.

Sony pourrait également utiliser l’explication «nous étions toujours connectés» comme un moyen de rassurer les fans sur le fait que le look de Venom provenait de l’imitation de Spider-Man dans les bandes dessinées en expliquant que, comme ils étaient toujours dans le même univers, le symbiote a vu le web. slinger à un moment donné et a donc choisi cette apparence. Après tout, Venom a été capturé par la Life Organisation et détenu pendant plus de six mois avant qu’Eddie Brock ne le rencontre, il peut donc être expliqué que lui et Riot ont vu Spider-Man sur les actualités nationales à un moment donné pendant cette période et ont donc choisi cette apparence pour quand ils se sont liés avec Eddie et Carlton Drake. Ce n’est en aucun cas une excellente explication, mais Venin était déjà une mauvaise narration qui ne convenait pas aux critiques et à de nombreux fans, alors pourquoi ne pas utiliser une mauvaise explication pour satisfaire les fans qui veulent plus de fidélité aux bandes dessinées?

Raimi prend les rênes du Docteur étrange suite est parfaite pour le concept teinté d’horreur du film et étant donné que sa trilogie de bande dessinée précédente étant du même éditeur, il serait formidable de le voir profiter de l’histoire pour ramener son web-slinger, aux côtés d’autres itérations antérieures de personnages Marvel populaires. Même s’il ne le fait pas, gardons les doigts croisés Marvel lui permet de faire toutes les choses sauvages et terrifiantes qu’il veut faire avec le projet.