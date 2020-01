CS Soapbox: Supernatural se terminera bien

CS Soapbox: Supernatural fera ce que GoT et Star Wars ne pourraient pas bien finir

Une mère de deux enfants est brûlée vive par une entité inconnue devant son mari et ses enfants. Ce mari élève ses garçons pour sauver des gens et chasser des choses.

Une princesse capturée a en sa possession des schémas de l’arme ultime de l’Empire du mal. Son seul espoir de sauvetage réside dans un producteur d’humidité qui vit sur la planète Tatooine.

Un gardien du Nord est appelé loin de son domicile pour être la main du roi dans le sud. Les hommes de sa famille ne réussissent pas bien dans le sud.

Qu’ont en commun ces trois introductions? Ce sont de grands débuts. Ce sont les fins qui sont difficiles. L’année dernière a vu des fins difficiles; Disney’s Star Wars: The Rise of Skywalker a mis fin à la saga Skywalker de 40 ans et à la série fantastique de HBO, Jeu des trônes a diffusé sa huitième et dernière saison. Consensus: ces deux fins étaient décevantes. Des centaines et des milliers de possibilités créatives sont sorties par la fenêtre alors que ces histoires de longue date tombaient de la scène. La seule conclusion acclamée de la culture pop (qui a été autant médiatisée que celles-ci) était celle de Avengers: Fin de partie—La fin d’un arc de 15 films.

Le CW Surnaturel en est à sa 15e et dernière saison. La série est diffusée depuis 2005, à l’époque où la CW était la WB – côtoyant Smallville. L’émission a suivi Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles) qui, au début, voulaient juste venger la mort de leur mère, puis leur objectif s’est déplacé pour sauver le monde, encore et encore. Ce qui a commencé comme relativement sérialisé et épisodique (monstre de la semaine) s’est ramifié en une mythologie profonde et biblique. Les frères chasseurs de monstres ont tout combattu, des légendes urbaines au paradis et à l’enfer; ils l’ont fait à leur façon, en parcourant la route ouverte dans leur 67 Impala et en écoutant du rock classique à la radio.

CONNEXES: CS Soapbox: The Witcher est-il vraiment le nouveau Game of Thrones?

SurnaturelLe créateur et showrunner d’origine de Eric, Eric Kripke, avait un plan de cinq ans pour le spectacle. Ce plan impliquait une intrigue en constante évolution de Caïn et Abel qui a culminé avec le frère le plus damné se sacrifiant pour abattre le diable, littéralement. Ce jeu de fin se concrétise dans la finale de la saison 5 intitulée «Swan Song» – la performance finale de Kripke. le Surnaturel créateur a ensuite quitté la série permettant à une porte tournante de showrunners de comprendre ce qui se passerait dans les saisons qui ont suivi.

Pour être juste, au moins quelques-unes de ces saisons n’étaient pas géniales; il y en a qui souhaiteraient probablement que cela se termine en 2010. Si cela s’était terminé à ce moment-là, la finale aurait été fortement débattue et examinée. Ce qui se passe maintenant rétrospectivement La montée de Skywalker et Jeu des trônes serait arrivé à Surnaturel (dans une moindre mesure car «Swan Song» était beaucoup plus satisfaisant). Indépendamment, Surnaturel n’a pas pris fin, cela a continué et, parfois, je ne pensais pas que ça allait finir.

Même si cela a été carrément ridicule à certains moments, SurnaturelLa base de fans de ’a augmenté grâce à des choses comme Netflix et la ténacité de son casting et de son équipe. Les conventions des fans et les efforts caritatifs liés au spectacle ont fait Surnaturel la communauté se sent comme une famille. Par dessus tout, Surnaturel’L’impressionnante longévité a réaffirmé une chose: Surnaturel aime raconter son histoire, quel qu’en soit le but. Le fait que ces acteurs maintenant d’âge moyen puissent toujours regarder la CW comme ils le sont depuis 2005 en dit long. Oh, et les écrivains l’apprécient aussi (en plus il y en a beaucoup, contrairement à Jeu des trônes…)

Surnaturel continue d’augmenter la mise à chaque saison et sa mémoire impressionnante lui permet de le faire, en incorporant souvent des détails de l’intrigue des saisons précédentes. Par exemple, cette dernière saison voit les Winchesters affronter Dieu AKA Chuck lui-même, l’auteur de leur histoire. De manière typiquement méta (une marque de fabrique du spectacle qui a grandi à chaque saison), les Winchesters sont fatigués d’être joués par l’écrivain, alors Chuck a décidé de mettre fin à leur histoire. Tout le monde semble être à bord et la dernière saison fonctionne; le sentiment de finalité persistant résout certains des plus gros problèmes Surnaturel a eu dans le passé, comme l’impermanence de la mort.

CONNEXES: CS Soapbox: Comment Rise of Skywalker configure-t-il l’épisode 10?

Personne ne va appeler SurnaturelLa fin du service de fans précipité ou manifeste (l’argument selon lequel toute l’émission est un service de fans annule la réclamation). Il ne s’agit pas de numéros de billetterie ou d’ego; il n’a pas eu peur de sucer ou de déranger les fans avant parce qu’il a respecté et aimé ses fans. Guerres des étoiles aime aussi ses fans, mais Disney avait peur d’essayer quelque chose de nouveau (ou de ce que les fans penseraient) et si les interviews qui ont été publiées l’année dernière sont une indication, Jeu des trônes les showrunners David Benioff et Dan Weiss n’ont rien donné à ce que leurs fans pensaient. Surnaturel est le juste milieu: une émission de télévision de réseau de taille moyenne qui est autorisée à s’occuper de la bonne quantité. Pour prendre des risques et faire ce qu’ils veulent tout en rendant hommage à leur public.

Il n’y aura pas de mort anti-climatique de grands maux (* toux * Night King) ou de rebondissements absurdes (* toux * Rey Palpatine).

Il y aura beaucoup de nostalgie lorsque les téléspectateurs penseront à un jeune Dean Winchester fuyant sa maison avec son petit frère Sam dans ses bras. Un sentiment approprié d’adrénaline en imaginant les frères lâchant un fusil de chasse dans leur coffre et en disant: “nous avons du travail à faire”. ils n’oublieront pas non plus le dévouement d’Ackles et Padalecki à donner vie aux frères Winchester pendant 15 ans. Vous devez apprécier la série de fantasy américaine la plus ancienne de tous les temps, même si elle ne se termine pas bien…

Surnaturel se terminera bien.