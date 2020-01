CS Swag Bag avec McConaughey, Hunnam & The Gentlemen Cast!

Bienvenue dans une spéciale Les messieurs édition de la fonctionnalité vidéo de ComingSoon.net CS Swag Bag, où nous discutons à la caméra avec nos acteurs et réalisateurs préférés sur les morceaux de butin les plus étranges ou les plus intéressants qui leur aient jamais été donnés. Cet épisode comprend Matthew McConaughey, Henry Golding, Michelle Dockery, Charlie Hunnam et Hugh Grant. Vous pouvez consulter les réponses hilarantes de Les messieurs cast dans la vidéo ci-dessous!

Les messieurs (anciennement intitulé Toff Guys) Suit l’expatrié américain Mickey Pearson (McConaughey) qui a construit un empire de marijuana très rentable à Londres. Quand le mot sort qu’il cherche à retirer de l’argent pour toujours, cela déclenche des complots, des stratagèmes, des pots-de-vin et du chantage dans le but de voler son domaine sous lui.Le cocktail visuel signature de Ritchie sera servi avec beaucoup de plaisir. Ritchie a écrit le scénario avec Marn Davies et Ivan Atkinson.

Le film met en vedette Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement), Collin Farrell (Veuves), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Dockery (Downton Abbey), Charlie Hunnam (Pacific Rim), Jeremy Strong (Succession) et Eddie Marsan (Sherlock Holmes). Les messieurs comprend également Lyne Renee, Chris Evangelou, Eugenia Kuzmina et Jason Wong.

Ritchie sort du succès massif de son adaptation en direct de Disney’s Aladdin qui a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Ses autres crédits de films notables incluent Sherlock Holmes films, Arracher et Serrure, réserve et deux barils fumants.