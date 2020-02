CS Swag Bag avec Michael Peña, Lucy Hale et Jeff Wadlow de Fantasy Island!

CS Swag Bag avec Michael Peña de Fantasy Island, Lucy Hale et Jeff Wadlow!

Bienvenue dans une spéciale Fantasy Island édition de la fonctionnalité vidéo de ComingSoon.net CS Swag Bag, où nous discutons avec nos acteurs et réalisateurs préférés sur les morceaux de butin les plus étranges ou les plus intéressants qui leur aient jamais été donnés, ou même éventuellement tirés d’un ensemble. Cet épisode, mettant en vedette Michael Peña (L’homme fourmi), Lucy Hale (Katy Keene) et Jeff Wadlow (Action ou Vérité), Peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Le synopsis de Fantasy Island taquine un défi de meurtre mystère qui se lit comme suit: «L’énigmatique M. Roarke (joué par Michael Peña) réalise les rêves secrets de ses chanceux invités dans un complexe tropical luxueux mais isolé. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper avec leur vie. »

Le film est décrit comme étant un mélange tonal de Westworld se rencontre La cabane dans les bois, centré sur un groupe de gagnants du concours qui arrivent dans un hôtel de l’île pour vivre leurs rêves, mais se retrouvent piégés dans des scénarios de cauchemar.

Le film met en vedette Lucy Hale (Action ou Vérité), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Charlotte McKinney (Flatliners, Baywatch), Michael Rooker (Les morts qui marchent), Parisa Fitz-Henley (Luke Cage, Jessica Jones), Austin Stowell (Catch 22), Maggie Q (Divergent franchise de cinéma), Portia Doubleday (Carrie) et Ryan Hansen (vendredi 13).

Fantasy Island était un favori des fans lors de sa course originale sur le petit écran. Le drame de l’île traitait de thèmes sombres et le surnaturel avec un peu de gaieté alors que les visiteurs venaient sur l’île pour vivre leurs fantasmes. Les invités pouvaient demander n’importe quel fantasme sur l’île unique de villégiature de l’océan Pacifique, supervisée par le mystérieux tatouage de M. Roarke et Hervé Villechaize, mais ces fantasmes se sont rarement révélés comme prévu, car les visiteurs se sont trouvés confrontés à des défis qui mettaient à l’épreuve leur caractère.

Jeff Wadlow dirige l’adaptation sur grand écran à partir d’un script qu’il a écrit avec Chris Roach et Jillian Jacobs. Jason Blum produit avec Wadlow qui sert également de producteur exécutif aux côtés du Couper Samuelson de Blumhouse.