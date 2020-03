CS Swag Bag: Jumanji: Rhys Darby du niveau supérieur, Madison Iseman et Morgan Turner

CS Swag Bag: Jumanji: Rhys Darby, Madison Iseman & Morgan Turner de The Next Level

Bienvenue dans une spéciale Jumanji: le niveau suivant édition du long métrage vidéo de ComingSoon.net CS Swag Bag, où nous discutons à la caméra avec nos acteurs et réalisateurs préférés sur les morceaux de swag les plus étranges ou les plus intéressants qui leur aient été donnés. Cet épisode présente les étoiles Rhys Darby (Ce que nous faisons dans l’ombre), Madison Iseman (Annabelle rentre à la maison) Et Morgan Turner (Wonderstruck) De l’action-aventure. Vous pouvez consulter les réponses hilarantes de Jumanji: le niveau suivant cast dans la vidéo ci-dessous!

CONNEXES: CS Swag Bag: Leigh Whannell et The Invisible Man Cast!

Dans Le niveau suivant, le gang est de retour mais le jeu a changé. En retournant à Jumanji pour sauver l’un des leurs, ils découvrent que rien n’est comme ils l’attendent. Les joueurs devront affronter des parties inconnues et inexplorées, des déserts arides aux montagnes enneigées, afin d’échapper au jeu le plus dangereux du monde.

Le film voit le retour de Dwayne Johnson (Croisière dans la jungle), Karen Gillan (Avengers: Infinity War), Kevin Hart (La vie secrète des animaux domestiques 2), Jack Black (La maison avec une horloge dans ses murs), Alex Wolff (Héréditaire), Madison Iseman (Chair de poule 2: Halloween hanté), Ser’Darius Blain (Charmé), Morgan Turner (Wonderstruck), Nick Jonas (Marche du chaos) et Rhys Darby (Une série d’événements malheureux), Colin Hanks (King Kong) et a ajouté les nouveaux arrivants Danny DeVito (Dumbo), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Danny Glover (Désolé de vous déranger) et Dania Ramirez (Raconte moi une histoire).

CONNEXES: Antonio Banderas rejoint Tom Holland dans le film Uncharted de Sony

Scott Rosenberg et Jeff Pinkner ont écrit le scénario avec le réalisateur Jake Kasdan de retour pour diriger le nouvel épisode.

Jumanji: le niveau suivant est désormais disponible en 4K UHD, Blu-ray et DVD le 17 mars et sur les plateformes numériques. Prenez votre copie ici!

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.