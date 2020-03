Cuatro diffusera l’épisode de la première le vendredi 20 mars

* En développement

Bonne nouvelle pour les fans de “Star Wars”, qui n’auront pas à attendre le lancement de Disney + dans notre pays pour profiter du premier épisode de “The Mandalorian”, une des séries de la plateforme qui suscite le plus d’intérêt sans aucun doute. Quatre diffuseront ce chapitre en public grâce à un accord conclu entre Mediaset Espagne et The Walt Disney Company Iberia.

«Le Mandalorien»

Le rendez-vous avec la première véritable série télévisée d’action dans l’univers “Star Wars” aura lieu le Vendredi 20 mars à 22 h 00. Ensuite, la soirée à thème est complétée par le film “Star Wars: The Force Awakens”. Rappelons que Disney +, et donc ‘The Mandalorian’, arrivera dans notre pays le 24 mars et il est déjà possible de souscrire à une offre de 59,99 euros par an. Il représente une économie annuelle de 10 euros et est disponible jusqu’à un jour avant le lancement.

Avec Jon Favreau comme créateur et showrunner de la série, “ The Mandalorian ” se déroule dans une période anarchique après la chute de l’empire galactique et suit les aventures de Mando, un chasseur de primes blindé appartenant à la légendaire tribu opérant aux confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République. L’acteur chilien Pedro Pascal incarne ce tireur solitaire en conflit avec lui-même et à qui il est interdit de révéler son visage. Dans le premier chapitre de la fiction, vous entreprendrez une mission bien payée, quoique énigmatique.

Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow et Omid Abtahi sont d’autres interprètes de cette série applaudie et attendue qui fait partie des Disney + Originals; contenu spécialement produit pour le nouveau service de streaming de The Walt Disney Company qui arrivera en Espagne le 24 mars.

