Cuba Gooding Jr. fête son 52e anniversaire malgré un procès pour inconduite sexuelle

Les allégations d’agression de Cuba Gooding Jr. comptent désormais pour plus de 20 femmes, mais l’acteur de Radio fait toujours la fête et passe un bon moment. La vie de Cuba a changé l’été dernier quand il était au Magic Hour Rooftop Bar à New York et qu’une femme l’a accusé de lui tâtonner les seins. Cuba a nié tout acte répréhensible, mais au fil du temps, davantage de femmes sont sorties des boiseries et ont accusé l’acteur d’un comportement inapproprié similaire.

Cuba a maintenu son style de fête depuis la première accusation et son récent 52e anniversaire n’a pas été différent. Cuba a été repéré en train de faire la fête à Saint-Barth jeudi soir au Casa Nightclub de Julien Roussel, rapporte TMZ. Le point culminant de la soirée a été lorsque Cuba a présenté une petite performance au tube de Journey “Don’t Stop Believin” “

“Il n’y a pas un scintille de culpabilité criminelle qui puisse être attribué à M. Cuba Gooding Jr. après avoir longuement examiné, avec mon personnel, la vidéo de près de deux heures qui reflète l’ensemble de l’événement”, a déclaré l’avocat de Cuba, Mark Heller, à propos de son premier cas d’inconduite sexuelle. “Je suis totalement convaincu que lorsqu’un jury composé de pairs de Cuba Gooding Jr. évaluera toutes les preuves à décharge dans cette affaire, il sera totalement exonéré.”

