Cult Classic Shooter ‘Kingpin’ en cours de remasterisation en tant que ‘Kingpin: Reloaded’; Sortie plus tard cette année pour PC, consoles

Il est temps de creuser à nouveau dans le coffre-fort, alors que 3D Realms et Interplay avec le développeur Slipgate Ironworks ont sorti un sale classique sous la forme de 1999. Cheville ouvrière: Life of Crime. Kingpin: Reloaded, le dernier jeu de tir classique à la première personne culte à recevoir un remaster, arrivera sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch dans le courant de 2020.

Le jeu proposera un gameplay rééquilibré et remanié, un nouveau système de quête, une prise en charge ultra large et 4K, des modes «Classique» et «Amélioré» et plus encore. Vous pouvez également découvrir le jeu sur son nouveau site officiel.

Initialement sorti en 1999, Kingpin a utilisé une version modifiée du Quake 2 moteur. Le jeu est remarquable pour son dialogue rempli de blasphèmes (qui sape parfois le ton énervé) et l’utilisation de dommages spécifiques à la zone et d’une peau déformable pour chaque modèle de personnage.