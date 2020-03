Cumbre Tajín et la foire d’Orizaba suspendus à Veracruz

▲ La mesure a également été appliquée sur les autres lieux de la réunion: Papantla et Poza Rica Photo Roberto García Ortiz

Lundi 16 mars 2020

La déclaration d’une pandémie due au coronavirus, faite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a conduit les autorités locales à procéder à une cascade d’annulations d’événements, parmi les plus pertinentes sont la suspension du Festival du Sommet Tajín 2020, qui était en plein développement, ainsi que les foires internationales du livre universitaire, qui auront lieu à la fin du mois et les premiers jours du lendemain, et la foire d’Orizaba, également prévue en avril.

Le ministère du Tourisme a indiqué dimanche matin que pour protéger les personnes qui visitent l’entité, ainsi que celles de Veracruz, il avait décidé de fermer les portes du parc à thème Takilhsukut le troisième jour des activités de Cumbre Tajín.

Préserver à la fois la culture Totonac et la santé de milliers de personnes est le principal engagement de l’administration actuelle; Le Festival de l’identité apprécie la visite de milliers de touristes avec lesquels il a partagé des connaissances ancestrales, a-t-il déclaré.

L’annonce a été publiée quelques minutes avant l’ouverture des portes du complexe culturel de Papantla, où diverses activités étaient programmées, qui se termineraient par le concert de Taylor Díaz, Sonex et Jenny et The Mexicats.

Cette mesure a été appliquée à Papantla et Poza Rica, lieux alternatifs du festival Cumbre Tajín; dans le second, la présentation était attendue, ce dimanche soir, du Groupe Cañaveral, dirigé par Emir Pabón.

