‘Curb Your Enthusiasm’ peut être fait pour l’instant mais les séances de méditation de JB Smoove sur Leon continuent

La saison 10 de Curb Your Enthusiasm de HBO a frappé la plupart des points. En cours de route, les fans ont pu voir la montée et la chute d’un «magasin de dépit» détenu et exploité par Larry (Larry David) et ont regardé comment Larry a géré d’autres changements dans son monde (y compris le mouvement #MeToo).

Ce fut aussi une excellente saison pour Leon Black, le personnage joué par JB Smoove. En ce qui concerne les arcs de personnages, nous n’avons pas vu beaucoup de changements pour Leon. Il a commencé et terminé la saison essentiellement au même endroit: traîner chez Larry (qui est aussi la maison de Leon) pour donner des conseils et ainsi de suite.

Leon a certainement gagné sa chambre et sa pension dans la saison 10. Quand il ne se préparait pas à son nouveau poste de «bean-meister» chez Latte Larry, Leon transformait l’idée de Larry pour une entreprise de pause dans la salle de bain (Gotta Go) en réalité . (“Cela pourrait être le pipi d’Amazonie”, a déclaré Leon après en avoir entendu parler.)

Mais avec la finale de la saison du 22 mars déjà dans les livres, les fans de Curb devront attendre qui sait combien de temps pour un autre versement. (David a pris une fois une pause de six ans entre les saisons.) En attendant, nous recommandons les séances de méditation guidées que Smoove fait en tant que Leon.

JB Smoove a publié sa 1ère méditation guidée par Léon en janvier 2020

Larry David et J.B. Smoove assistent au Deer Valley Celebrity Skifest 2016 le 3 décembre 2016 à Park City, Utah. | Emma McIntyre / .

Depuis qu’il est devenu l’invité permanent de Larry dans la saison 6, Leon a été la caisse de résonance du personnage principal de Curb et un conseiller informel sur un certain nombre de choses. Et cela a apparemment inspiré Leon pour faire passer les choses au niveau supérieur, ce qui dans son cas signifie mener des séances de méditation.

La première de ces méditations guidées par Léon est arrivée en janvier 2020, juste avant la première de la saison 10 de Curb. S’il vous arrivait de l’attraper, vous avez vu Smoove coller près de son brillant personnage Leon. Après avoir ricané, il s’adresse à son auditoire: “Regardez-vous – vous avez tous f * cked up.”

De là, il guide les téléspectateurs à travers des exercices de respiration – «Respirez dans votre bouche. Expirez à travers votre a **. ” – et ordonne aux gens d’imaginer une prairie avec un oiseau qui gazouille au loin. (“Pas un de ces oiseaux ennuyeux qui ne ferme jamais la merde”, note Leon. Il veut dire “un bel oiseau relaxant, un **.”)

En bref, c’est tout ce que vous attendez d’une méditation guidée de Léon. Et pour ceux qui ont beaucoup de temps supplémentaire pour s’auto-isoler, HBO a publié une méditation guidée de suivi le lendemain de la fin de la saison 10 de Curb.

La deuxième méditation guidée de Léon est arrivée le 23 mars

Alors que les fans de Curb traitaient toujours la finale de la saison 10 de l’émission, HBO a abandonné une deuxième séance de méditation guidée par Leon en tant qu’exclusivité numérique le 23 mars. Et Leon a essentiellement repris là où il s’était arrêté lors de sa première session.

“Il est temps”, a-t-il commencé la méditation, “d’entrer dans votre a **.” Cette fois-ci, Leon n’a pas hésité à retirer le tapis sous les pieds de son public. Après vous avoir guidé pour imaginer «une prairie… et un ruisseau f * ckin», plein de fleurs f * ckin »et de merde», il le ramène à la dure réalité.

“Il n’y a pas de ruisseau là-bas”, explique Leon. “Vous êtes toujours dans le sous-sol de votre maman. Vous savez ce qu’est ce flux? Cette machine à laver f * ckin ». Peu de temps après, il termine sa deuxième session en tant que Leon. Avec un peu de chance, il y aura plus de fans à venir jusqu’à la prochaine saison de Curb.

