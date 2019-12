Curren $ y est de retour chez Burnie avec le neuvième projet de l'année Ft. Rick Ross, Juicy J et plus

Qui détient le titre de la plupart des projets sortis en un an? Nous nous demandons parce qu'il semble que Curren $ y cherche à ramener l'or à la maison. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dur jour après jour du coucher du soleil au coucher du soleil, mais peu ont sorti neuf albums en 365 jours. L'artiste de Louisiane est de retour avec son neuvième projet de l'année, De retour chez Burnie.

Curren $ y a sorti des albums collaboratifs avec Wiz Khalifa (2009), Statik Selektah (Gran Turismo), Berner (Pheno Grigio) et Trademark da Skydriver et Young Roddy (Plan d'attaque). Il a libéré son Prestige Worldwide EP avec Smoke DZA, son Umbrella Symphony EP avec LNDN Drugs; et a partagé ses mixtapes Nuits chaudes d'août et Nuits chaudes d'août pour toujours. L'année ne pouvait pas se terminer sans un album studio, alors Curren $ y s'est assuré de ne pas décevoir.

De retour chez Burnie présente des longs métrages de Young Dolph, Fendi P, T.Y., Jean Lephare, Juicy J et Rick Ross. Dites-nous ce que vous en pensez.

Liste des pistes

1. Machine à sous 3

2. Tous les travaux avec Young Dolph

3. Arrangement avec Fendi P & T.Y.

4. Décisions

5. Nom ft. Juicy J

6. Bimmer ft. Jean Lephare

7. Miami Vice ft. Rick Ross

8. Elle ne veut pas d'un homme, partie II

9. L'argent est une drogue

10. Nautica ft. MadeinTYO