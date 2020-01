Cyberpunk 2077 a été retardé car la PS4 et la Xbox ne sont pas puissantes

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de 2020. Alors que l’année vient de commencer, le battage médiatique du jeu a augmenté dans le ciel. Cependant, il n’a pas fallu longtemps à CD Projekt Red, le développeur responsable du projet, pour retarder la date de sortie. Dans leur déclaration, ils ont dit d’une manière quelque peu ambiguë que même si le Cyberpunk pouvait déjà être joué, ils voulaient le peaufiner et le réparer complètement. Maintenant un initié de l’étude a révélé qu’ils ont eu des problèmes avec les consoles de la génération actuelle car elles ne sont pas si puissantes pour faire tourner le jeu.

Selon Borys Niespielak, un initié du développeur polonais CD Project Red, le jeu a retardé sa date de sortie jusqu’en septembre car la PS4 et la Xbox One n’ont pas assez de puissance pour exécuter le titre. Nous n’en savons pas plus à ce sujet, bien que Niespielak ait déclaré que Cyberpunk 2077 ne fonctionne pas correctement sur les consoles, en particulier sur Xbox One.

On ne sait pas non plus comment l’étude entend résoudre ce problème., car ils n’ont aucun moyen de rendre le matériel des consoles actuelles plus puissant. La chose la plus logique serait de modifier le jeu lui-même afin que les joueurs sur console n’aient pas beaucoup de problèmes. Après tout, la PlayStation 4 et la Xbox One sont des systèmes quelque peu anciens. D’un autre côté, cela signifie que Cyberpunk 2077 n’atteindra probablement jamais Nintendo Switch. Ou peut-être que oui, mais cela pourrait être aussi désastreux que The Witcher III.

Après avoir entendu cela plus d’un propriétaire de PS4 ou Xbox One doutera d’acheter le jeu pour leur console actuelle ou d’attendre la prochaine génération de consoles. Cela nous fait également penser que la meilleure façon de jouer à Cyberpunk 2077 sera sur un PC puissant.

