‘Cyberpunk 2077’ retardé jusqu’en septembre 2020

Dans un geste qui pourrait ne pas surprendre certains, CD Projekt RED a annoncé que son prochain RPG de science-fiction Cyberpunk 2077 serait repoussé à partir de sa date de sortie initiale du 16 avril. Le jeu devrait maintenant sortir le 17 septembre.

Dans un message publié sur Twitter et sur le site officiel de CD Projekt RED, le cofondateur de CD Projekt RED, Marcin Iwinski et directeur du studio Adam Badowski, a déclaré que bien que le jeu soit actuellement à un stade où il est «complet et jouable», le travail doit encore être terminé. “Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour cette génération et le report du lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait.”

Dans un article distinct, selon un rapport d’IGN, le composant multijoueur du jeu ne sera disponible qu’après 2021. CD Projekt RED a tenu une conférence de presse pour discuter du retard du jeu, au cours de laquelle Michał Nowakowski, membre de CD Projekt. du conseil d’administration et vice-président directeur du développement commercial, a confirmé que l’autre titre AAA CD Projekt RED se développe en parallèle à Cyberpunk 2077 est le composant multijoueur du jeu.

«Compte tenu de la sortie prévue de Cyberpunk 2077 en septembre, et en parlant d’une série d’événements que nous prévoyons de se produire après cette date, 2021 semble peu probable comme date de sortie pour le multijoueur Cyberpunk.»

Cyberpunk 2077 devrait sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC, avec une version de Google Stadia qui sortira peu de temps après.