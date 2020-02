Cyberpunk 2077 sur Xbox One passera gratuitement à la Xbox Series X

CD Projekt Red a annoncé que les joueurs qui possèdent la version Xbox One du titre très attendu Cyberpunk 2077 recevra la mise à niveau Xbox Series X gratuitement dès qu’elle sera disponible. Vous pouvez consulter l’annonce Twitter ci-dessous!

Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à niveau. Les propriétaires de # Cyberpunk2077 pour Xbox One recevront gratuitement la mise à niveau Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible. https://t.co/nfkfFLj85w

– Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2020

La nouvelle fonctionnalité de livraison intelligente de Microsoft permettra aux joueurs de «jouer à des milliers de jeux sur quatre générations qui ont l’air et se sentent mieux que jamais» en permettant aux joueurs des versions actuelles et de prochaine génération de titres intergénérationnels pour le prix d’un seul jeu. La livraison intelligente sera disponible sur tous les titres exclusifs Xbox Game Studios, y compris Halo Infinite. Microsoft a également indiqué que la technologie sera disponible pour tous les développeurs et éditeurs qui peuvent choisir de «l’utiliser pour des titres qui sortiront d’abord sur Xbox One et arriveront plus tard sur la Xbox Series X».

De plus, IGN a signalé que CD Projekt Red est désormais le deuxième développeur de jeux en Europe après Ubisoft. outre Cyberpunk 2077, CD Projekt Red est également derrière Le sorceleur franchise de jeux vidéo, y compris The Witcher 3: Wild Hunt, qui a gagné en popularité depuis la sortie de Netflix Le sorceleur série avec Henry Cavill et basée sur les livres d’Andrzej Sapkowski.

Cyberpunk 2077 se déroule dans le monde fictif de Night City, en Californie, en 2077. Le monde est brisé tandis que MegaCorps gère tous les aspects de la vie depuis les étages supérieurs de leurs forteresses gratte-ciel. Les rues sont gérées par des gangs de drogue, des arnaqueurs technologiques et des frondeurs de braindance illégaux. L’entre-deux est où la décadence, le sexe et la culture pop se mélangent avec le crime violent, l’extrême pauvreté et la promesse inatteignable du rêve américain.

Le RPG en monde ouvert, avec le seul et unique Keanu Reeves, comprendra une action multijoueur quelque temps après le lancement du jeu pour PlayStation 4, Xbox One et PC le 17 septembre. Vous pouvez pré-commandez le jeu ici! L’édition collector du jeu est également disponible en précommande, qui comprend une statue de 25 cm / 10 pouces représentant le protagoniste du jeu – V – en action, un boîtier en acier, un livre d’art à couverture rigide, etc. L’édition Collector est présentée dans une boîte impressionnante conçue pour ressembler à l’un des méga-bâtiments qui dominent Night City.

