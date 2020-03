Cynthia Bailey appelle l’ex Marc Daly de Kenya Moore

Cynthia Bailey et Kenya Moore de The Real Housewives of Atlanta se sont rapprochées ces dernières années. L’ancienne mannequin a été la confidente de Moore dans la série Bravo reality, en particulier dans sa relation avec Marc Daly. Après être sortie d’une relation dont elle n’était plus satisfaite, Bailey a offert son soutien à Moore et lui a donné des conseils utiles.

Cynthia Bailey, Kenya Moore et Marc Daly | Noel Vasquez / . / Paras Griffin / .

Dans l’épisode de RHOA de la semaine dernière, les téléspectateurs ont pu voir comment Daly a explosé contre l’équipe de tournage. Le mari de Moore était moins que ravi du drame de son événement et Bailey a remarqué quelques choses qu’elle n’aimait pas. Un incident particulier qu’elle a signalé est celui où Daly n’a pas remercié sa femme d’avoir aidé à organiser l’événement.

“Il y a quelques choses que je n’ai vraiment pas appréciées ce soir-là après l’événement caritatif”, a déclaré Bailey sur RHOA: After Show. «En fin de compte, quels que soient les problèmes que le Kenya et moi traversons, elle est toujours ma fille et je sais à quel point elle est investie dans sa famille. Cette nuit-là, j’ai remarqué que Marc n’a pas remercié le Kenya de l’avoir aidé pour l’événement, ce que je sais qu’elle a fait… Il se lève et prononce un discours et ne reconnaît même pas le Kenya. »

Bailey dit que Daly ne remerciant pas Moore était de «mauvais goût» et a ajouté: «J’ai vu Marc de toutes parts. J’ai vu Marc où il est incroyable… et puis j’ai vu d’autres côtés où je ne comprends pas. Il n’est pas si gentil. “

Comment s’est senti Kenya Moore?

Un jour après l’événement caritatif, Moore annonce qu’elle demandait le divorce de Daly. Sur le même After Show, l’ancienne reine de beauté a déclaré qu’elle se sentait irrespectée par le père de son bébé.

«Je l’ai laissé prendre les devants [of the event] mais finalement, il a tourné autour de lui pour avoir besoin de mon aide pour vraiment réussir », a déclaré Moore.

«Je pense que lorsque vous voulez prendre les devants sur tout, je ne pense pas que vous respectez beaucoup de choses que les autres doivent apporter à la table, y compris moi-même. Non, je pense que j’aurais dû être traité d’une manière qui honore les cadeaux que j’ai que j’aurais pu le bénir pour l’événement », a ajouté Moore.

Malgré ses efforts pour garder l’apparence d’une relation heureuse, Moore a déclaré qu’il y avait beaucoup de tension cette nuit-là et que ce n’était pas du tout agréable pour elle.

“Je ne pensais pas qu’il était très chaleureux avec moi, il ne m’a jamais remercié devant la foule”, a-t-elle poursuivi. «Il se passait beaucoup de choses. Mais, j’ai gardé la tête haute et un sourire sur mon visage pour bien représenter ma famille. Ce n’était tout simplement pas une soirée agréable et cela n’a pas bien fini. Je pense juste qu’à ce moment-là, nous étions juste très fatigués des allers-retours et du stress de notre relation et de l’endroit où nous étions. »

Après des mois depuis l’incident précédent, Moore et Daly sont maintenant dans un meilleur espace. Ils ne sont pas complètement réunis, mais ils essaient d’arranger les choses pour leur bébé.

