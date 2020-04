Cynthia Bailey, Porsha Williams réagissent aux fuites de Nene et Eva Marcille se battent

Nene Leakes et Eva Marcille se disputent les réseaux sociaux. L’OG des Real Housewives d’Atlanta a mentionné que cette dernière n’était pas si excitante dans l’émission. Les deux ont fait des allers-retours dans les interviews et maintenant leurs co-stars pèsent sur le drame. Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, Cynthia Bailey et Porsha Williams ont donné leur avis sur la querelle.

Cynthia Bailey et Porsha Williams | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via . /

Qu’a dit Nene Leakes à propos d’Eva Marcille?

Si vous êtes un fan de RHOA, vous savez que Leakes n’est pas du genre à retenir ses pensées. La «pêche la plus savoureuse» laisse toujours échapper ce qui est dans son esprit, pour le meilleur et pour le pire. Dans une récente interview, Leakes a déclaré qu’elle aimait le casting actuel et que Marcille évincée était morte.

“Nous avons un grand casting en ce moment, sauf pour une personne, je pense”, a déclaré Leakes à Entertainment Tonight. «Je pense qu’une seule personne de cette distribution ne semble pas avoir porté de poids cette saison. Et je pense que c’est très évident de savoir qui est cette personne, et je ne pense pas qu’elle siège vraiment bien dans le casting. “

La gagnante de l’America Next Top Model était notamment absente lors du voyage de casting en Grèce alors qu’elle s’apprêtait à accoucher. Malgré cela, Leakes ne pense pas qu’elle ajoute beaucoup à la dynamique RHOA.

“Je n’ai pas l’impression qu’Eva apporte autant au casting”, a ajouté Leakes. “Je suis juste honnête. C’est vraiment comme, quand vous regardez un spectacle comme, tout le monde – comme tout le casting – est absent, et vous ne manquez pas la personne du tout, c’est un peu comme, nous ne savions même pas que vous étiez ici, vous savez ? Et toute la saison, en faisant beaucoup de scènes de FaceTime, ça a été les deux dernières saisons … Donc, si je devais changer, je la changerais. “

Comment Eva Marcille a-t-elle réagi à l’opinion de Nene Leakes?

Il n’a pas fallu longtemps pour que Marcille réagisse à ce que Leakes avait dit dans son interview. Elle a d’abord publié une vidéo énigmatique sur Instagram où elle est entendue dire, “Oooooh, elle est dérangée.” Marcille n’a pas nommé Leakes mais tout le monde a interprété comme un applaudissement.

Plus tard, elle a fait un Instagram Live où elle a approfondi le sujet et a vraiment jeté l’ombre vers Leakes.

«En ce qui concerne ma pertinence dans l’émission, je choisis de ne pas être à cliquet. Il y a déjà suffisamment de cliquet dans l’émission, pourquoi en avez-vous besoin de 2? ” elle a continué. «Je me fais et représente l’autre partie des femmes noires qui sont intelligentes, astucieuses et parlent bien.»

“Si je suis si ennuyeux et que vous avez passé du temps dans votre interview à parler de moi parce que votre scénario est le fait que vous n’avez pas de scénario. Si je me souviens bien, même si je n’étais pas en Grèce, j’étais sur FaceTime et j’ai quand même reçu un chèque contrairement à vous qui avez manqué sept épisodes cette saison. Cette réunion va être allumée. Collez votre perruque tout le long de ma chérie parce qu’elle descend », a-t-elle poursuivi.

Comment les co-stars de «RHOA» ont-elles réagi?

Bailey et Williams étaient sur la WWHL et Andy Cohen a demandé aux dames ce qu’elles pensaient de la querelle entre leurs co-stars.

“Je participe à cette émission depuis 10 ans maintenant”, a déclaré Bailey. «Il y a eu des situations avec des gens. Il y a eu un point où vous avez dit de laisser partir Porsha, ok? Ils ne l’ont pas fait, Dieu merci, et elle est comme l’une des favorites des fans maintenant. “

Williams a dit que Marcille était incroyablement bouleversé. Elle a ensuite demandé à Leakes de lui envoyer le clip de ses propos.

“Ce que j’ai vu était [Leakes] répondre à une question », a rappelé Williams. «Ce que j’ai dit à Tanya, c’est que lorsque Nene a déjà parlé de Cynthia ou de moi-même, comme« ces filles ne devraient pas être dans cette émission », c’était hardcore et c’était juste en face de vous:« ces filles doivent être licenciées. avait l’impression que ce qu’elle avait dit à propos d’Eva était: “elle n’a pas vraiment apporté beaucoup, elle n’avait pas beaucoup de scénario, mais je l’aime vraiment.” Cela ne semblait pas aussi hardcore que par le passé pour les autres gens.”

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.