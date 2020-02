Cynthia Bailey prend des cours de danse polaire et des twerks pour IG à l’occasion de son 53e anniversaire

Les compétences de twerk de Cynthia Bailey lui ont fait faire des blagues, sans jeu de mots, alors elle a tenté de se racheter.



La top modèle Cynthia Bailey célèbre une autre rotation autour du soleil. La star de Real Housewives d’Atlanta, âgée de 53 ans, est connue pour organiser des fêtes d’anniversaire étoilées qui se trouvent juste apparaître sur la télé-réalité. Cette fois-ci, la star de Bravo TV, récemment engagée, a décidé de se diriger directement vers le pôle pour monter le sexy pour le ‘Gram.

Cynthia a d’abord partagé quelques photos de modélisation d’elle-même avec des citations et des blagues sur le vieillissement. “Je me suis réveillé ce matin en pensant, wow, je vieillis, puis j’ai pensé, non, devenir un classique”, a expliqué Cynthia. “‘Vous savez que vous vieillissez lorsque vous êtes à Home Depot et pensez à vous-même, putain, c’est un combo de laveuse / sécheuse de cul *!” “, A-t-elle ajouté,” “Une autre année de plus, PLUS HEUREUX.'”

Dans son clip de pole dance, Cynthia est dans un studio de danse avec son professeur. Il y a eu tellement de discussions sur les compétences de Jennifer Lopez à 50 ans qu’il semble que Cynthia voulait également montrer ce avec quoi elle travaille. “Vidéo de rachat d’anniversaire twerk, je pense … Merde, j’ai vraiment essayé”, a-t-elle plaisanté en légende. “Je pense que les bottes m’ont aidé😜 Oh & VOUS ÊTES BIENVENUE😂 @itsmikehill mon battage médiatique en arrière-plan🙈.” Découvrez son clip twerking et ses photos de modélisation d’anniversaire ci-dessous.

