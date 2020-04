Cynthia Rodríguez n’est ni touchée ni embrassée, indice fort pour Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez n’est ni touchée ni embrassée, un indice fort pour Carlos Rivera | Instagram

Un moment inconfortable a vécu le conducteur Cynthia Rodríguez À son retour au programme de Venga la Alegría où il a reçu de vifs commentaires pour son comportement actuel, l’un d’eux était celui de Penélope Menchaca qui a envoyé une forte Carlos Rivera.

Après son retour au programme “Venez la joie“Après avoir été absente pendant quelques jours, la conductrice a changé son comportement comme l’indiquent certaines rumeurs.

Cependant, la même animatrice du matin a récemment révélé qu’elle traversait une situation inattendue avec son petit ami, Carlos Rivera.

De cette confession, certains faits ont été tirés qui auraient pu causer l’actrice et

conducteur elle a regretté d’avoir partagé certains détails de leur relation.

Tout dérivé de cela dans une section du programme où il apparaît

Cynthia Rodríguez y

Sergio SepúlvedaAlors qu’ils s’amusaient tous les deux dans la section avec un jeu de mots, le conducteur a exigé quelque chose d’inattendu de la part de son partenaire.

Apparemment, la petite amie de

Carlos Rivera Il garde trop de distance avec ses compagnons du matin après son retour, ce qui a fait que le moment de l’émission a été rempli de réclamations pour Cynthia par ses collègues, qui ont affirmé qu’elle ne leur avait pas parlé en direct. à quoi la conductrice a répondu “qu’elle les aimait”.

Un jour, j’ai appris que nous n’allons pas plaire à tout le monde, que la seule personne que vous devez rendre heureux est vous-même et que vous devez prendre soin de vous et vous aimer et faire tout ce qui vous fait sourire. Aimer sans limite, sans hésiter une seconde, car la vie passe vite et parce qu’elle change constamment et avec de nombreux tests comme celui que nous vivons mais tout cela nous rend plus forts. ❤️ J’ai reçu des commentaires négatifs ces jours-ci mais je ne les prends pas personnellement car je comprends votre frustration et votre désespoir en ce moment et je n’ai pas l’intention d’aimer tout le monde, je n’essaierais même pas, ce que je vous promets c’est de vous infecter et de ne partager que des choses que je Ils font bien, ils me font sourire et toujours dans l’espoir qu’ils auront le même impact sur vous. ✨ Ce sont des journées stressantes mais la violence à la maison ou sur les réseaux sociaux n’aide pas du tout, nous allons respirer, être patient et répandre l’amour, l’espoir et la paix. Parce que cela se produira également, prenez bien soin de vous et prenez soin de toutes vos forces et de tout ce qui est à votre portée pour les gens qui vous entourent. ❤️ Je t’aime et je t’embrasse très fort.

Un post partagé par Cynthia Rodriguez (@cynoficial) le 8 avr 2020 à 19h23 PDT

Cependant, parmi les différents commentaires, celui de Penelope Menchaca est apparu, qui ne pouvait pas le supporter et a dû révéler que si le conducteur, Rodríguez, s’approche de ses collègues, puis de son partenaire, l’artiste Carlos Rivera “Il ne la touche pas, en fait il ne l’embrasse même pas”, a-t-il dit.

À quoi la célèbre a répondu tranquillement qu’elle avait un copain et certains parents qui s’occupent trop d’elle, pour lesquels elle a été absente de l’émission.

Et est-ce que la distribution de Venga la Alegría était menacée par le risque de contagion Covid-19 après la femme de son partenaire Canard Borghetti, (Odalys Ramírez) était positif et plus tard le même Patricio, donc le conducteur Cynthia a pris plus de mesures de protection.

Cependant, ils soulignent également qu’il existe des désaccords dans la relation entre la célèbre et la chanteuse mexicaine en raison de la jalousie, apparemment, de son amie. Danna Paola.

