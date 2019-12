D Smoke montre son amour pour "Inglewood High" avec la vidéo "Lil 'Red"

Diffusez la dernière offre visuelle de D Smoke.



D Smoke, l'homme qui a remporté à lui seul le concours de Netflix Rhythm & Flow quand il a impressionné les juges Cardi B, Chance The Rapper et T.I. continue de faire son chemin avec sa musique comme l'un des derniers artistes à frapper la scène. En octobre, D Smoke a déposé son Inglewood High EP qui était rempli de sept singles qui présentaient sa cadence, ses rimes et ses mesures livrées en deux langues.

Aujourd'hui, D Smoke a montré plus d'amour à sa cassette depuis la sortie de la vidéo de "Lil 'Red". Le clip montre un jeune garçon devenir un homme alors qu'il est affecté par son environnement et ceux qui l'entourent.

"Lil 'Red dépeint une perte d'innocence prématurée", a déclaré D Smoke à propos de la piste, via Complex. "C'est le récit d'un enfant qui devient un produit de son environnement. Il explore artistiquement les facteurs qui façonnent un jeune idiot et laisse finalement le public arriver à ses propres conclusions, qu'elles soient optimistes ou fatalistes."