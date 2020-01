D23 Hosting Special “The Three Caballeros” Screening Magic Events

J23: Le Fan Club officiel de Disney organise des événements spéciaux «Séances magiques» en février pour célébrer le 75e anniversaire des Trois Caballeros de Walt Disney, qui comprennent une projection du film.

L’événement aura lieu dans les lieux suivants:

Théâtre principal des Walt Disney Studios à LA le samedi 8 février 2020!

AMC Disney Springs 24 au Walt Disney World Resort le samedi 15 février 2020.

AFI Silver Theatre and Cultural Center à Washington, D.C.le dimanche 16 février 2020.

Avant la projection, les membres D23 Gold et leurs invités profiteront d’une délicieuse présentation préenregistrée en coulisses créée spécialement pour la série de projections magiques D23, mettant en vedette les créateurs de la célèbre légende des trois caballeros (désormais disponible en streaming sur Disney + ), dont le réalisateur Matt Danner et le directeur artistique Chris Moreno. En prime, nous sommes également ravis d’accueillir une projection d’un court métrage de dessin animé de Donald Duck rarement vu. Après ces délices tropicaux palpitants, les membres du D23 s’asseoiront et profiteront de Donald, José et Panchito lors de leur tournée exaltante d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sur grand écran!

Cet événement unique en son genre comprendra du pop-corn, de l’eau en bouteille et un cadeau exclusif The Three Caballeros en édition limitée D23, créé spécialement pour cette série de projections magiques.

Les billets sont au prix de 20 $ par personne (plus 5 $ de frais de traitement). Les billets seront mis en vente le vendredi 17 janvier 2020 à 13 h 00. EST en cliquant ici.

Le réalisateur de Legends of the Three Caballeros, Matt Danner, a également déclaré sur les réseaux sociaux que “nous avons également quelques surprises en réserve”.

Assisterez-vous à l’un de ces événements?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

