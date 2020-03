Da Brat appelle Bow Wow «gâté» tout en discutant de sa sortie «GUHH»

Da Brat a déclaré que Bow Wow avait de nombreux projets en cours, y compris un contrat de film, donc nous ne devrions pas être tristes s’il décidait vraiment de quitter la série.



Elle est respectée comme étant une grande sœur pour lui, donc si quelqu’un sait ce qui se passe avec Bow Wow, c’est Da Brat. Plus tôt ce mois-ci, Bow Wow a partagé avec le monde qu’il quittait Growing Up Hip Hop Atlanta de WEtv. “Nous passons à des choses plus grandes et meilleures! @Angelasimmons laisse faire l’impensable #histoire”, a écrit le rappeur sur son histoire Instagram. Il a poursuivi en disant que la WEtv avait besoin de mettre leurs canards en rang. “Rassemblez-vous tous! Jusque-là, NOUS SOMMES! Pas de spectacle sans Bow sais ça! Bonne chance.”

Todd Williamson / Intermittent / .

Lors de l’enregistrement d’un segment pour le Ricky Smiley Morning Show, Da Brat a abordé les rumeurs. “Chili, Bow Wow va et vient”, a-t-elle déclaré. “Il a démissionné un jour, il est là le lendemain … Il a beaucoup de choses en préparation. Il a des films et il fait toutes sortes de choses mais c’est son bébé. C’est un [executive producer] sur ce spectacle aussi. Je ne pense donc pas qu’il va vouloir se débarrasser de ce chèque. “

Elle a continué à appeler Bow “gâté”, mais c’est un titre avec lequel il l’a frappé dans le passé. Lorsque la tête d’affiche du Millennium Tour 2020 a annoncé la sortie de la série, ils étaient au milieu de la production, donc quelque chose s’est peut-être passé qui l’a frotté dans le mauvais sens. “Il pourrait ne pas revenir cette fois, nous ne le savons pas”, a ajouté Da Brat. “Ce n’est pas triste. Il a beaucoup de choses. Ne sois pas triste pour lui.” Regardez le clip ci-dessous.

.