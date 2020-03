Da Brat confirme sa relation avec sa petite amie Jesseca Dupart

Da Brat a trouvé l’amour.

Le rappeur de «Funkdafied» dévoile sa relation avec le magnat des soins capillaires Jesseca Dupart. En l’honneur de l’anniversaire de Da Brat le mois prochain, Dupart a surpris sa petite amie avec le cadeau ultime: une Bentley Bentayga.

Dupart, qui est le PDG de Kaleidoscope Hair Products, a partagé des séquences vidéo du moment surprise où Da Brat a vu le fouet blanc de 200 000 $ garé dans son garage avec un arc dessus. Da Brat, qui a gardé sa relation privée dans le passé, a été émue avant de fondre en larmes.

“Je n’ai jamais. Inutile de dire… J’ai toujours été une sorte de personne privée jusqu’à ce que je rencontre le match de mon cœur qui gère certaines choses différemment de moi », a-t-elle écrit. «Merci bébé @darealbbjudy pour bien plus que cet incroyable cadeau d’anniversaire. Je n’ai jamais ressenti ce sentiment. C’est tellement bouleversant que souvent je me retrouve dans une stupéfaction dans l’espoir de ne jamais me faire pincer pour voir si c’est réel afin que je puisse vivre dans ce rêve pour toujours. “

Dupart, qui passe par DaRealBBJudy sur Instagram, a également jailli de sa «meilleure moitié». «Elle mérite le MONDE et bien plus encore», a-t-elle déclaré à propos du So So Def MC. “Je n’ai jamais été aussi heureux et je pense honnêtement que ce n’est pas seulement à cause de notre connexion mais aussi parce que nous avons vraiment été pour nous-mêmes.”

Dupart a également posté une photo du nouveau Bentayga de Da Brat à côté de son Bentley Continental blanc. «HERS • n • HERS», a-t-elle légendé la photo.

