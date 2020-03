Da Brat et Jesseca Dupart confirment leur relation sur Instagram

Des rumeurs circulent à propos de ces deux-là, mais Jesseca Dupart a déclaré qu’elle et Da Brat n’avaient jamais caché leur romance à personne.



Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Da Brat s’était récemment fiancé au magnat des soins capillaires à un million de dollars, Jesseca Dupart, mais aucune des parties n’a abordé la question. Des détectives sur Internet ont tenté de reconstituer des chronologies et des tendances photographiques pour confirmer la relation de ce couple, mais Dupart a décidé de faire un pas en avant par elle-même. D’abord, Dupart – qui est affectueusement surnommé DaRealBBJudy – est allé sur Instagram pour partager une photo d’elle étreinte avec Da Brat.

Ensuite, elle a posté une vidéo qui aurait été prise la semaine dernière, montrant le moment où elle a offert à Da Brat un fouet de luxe pour son anniversaire. Le rappeur n’a clairement pas supporté la surprise et n’a même pas voulu s’approcher de la voiture. “Cette vidéo a été prise 3 • 16 …. Son anniversaire est 4 • 14 mais avec la façon dont les choses se passaient et mon excitation, je ne pouvais pas attendre”, a écrit Jesseca Dupart. “Elle mérite le MONDE et bien plus encore.”

“Je n’ai jamais été aussi heureuse et je pense honnêtement que ce n’est pas seulement à cause de notre connexion, mais aussi parce que nous sommes vraiment avec nous-mêmes”, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’ils n’ont jamais caché leur relation au public. “Ma meilleure moitié, mon éternelle, ma flamme jumelle 💖💖💖 @sosobrat HEUREUX ANNIVERSAIRE BÉBÉ ANNIVERSAIRE BÉBÉ 🎂 🎁 🍰.” Découvrez la vidéo et plus de photos ci-dessous.

