«Da Vinci Code» Prequel Series «Langdon» obtient une commande de pilote NBC

Apprenez à rêver un jeune Tom Hanks, car NBC a donné un ordre de pilote à Langdon, qui raconte les premières aventures du héros de crackage de code du Da Vinci Code et des autres romans à succès de Robert Langdon de Dan Brown.

Basée sur le symbole perdu de Brown – qui était techniquement le quatrième livre de Robert Langdon – la série préquelle suivra néanmoins les premières aventures du célèbre symbologiste de Harvard, qui doit résoudre une série de puzzles mortels pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspiration mondiale effrayante .

Dan Dworkin et Jay Beattie, co-créateurs de TV’s Scream, styliseront et présenteront la série, servant d’EP aux côtés de Brown, Ron Howard et Brian Grazer, Anna Culp et Samie Falvey.

Les romans de Robert Langdon de Brown se sont vendus à des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde, Hanks jouant Langdon dans un trio de longs métrages: The Da Vinci Code de 2006, Angels & Demons de 2009 et Inferno de 2016.

Les commandes précédentes de NBC pour les pilotes de théâtre cette saison incluent (mais ne se limitent pas à!) À cet âge, comment une famille afro-américaine survit à un événement catastrophique; Des débris, dans lesquels deux agents enquêtent sur l’épave d’un vaisseau spatial extraterrestre; et Echo, dans lequel les enquêteurs résolvent des crimes très médiatisés en voyageant dans le passé, en habitant le corps de la victime.

