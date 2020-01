DaBaby admet étudier “The Greats” comme “Future, Lil Wayne, & Kanye”

Il a également partagé où il se voit dans 50 ans.



En un an, DaBaby est passé de rappeur en chemin à l’un des plus grands artistes du monde. Le rappeur de Caroline du Nord a gravi les échelons pour prendre sa place au sommet, et avec l’album n ° 1 à son actif, DaBaby profite de tout le luxe que son dur labeur peut se permettre. «J’aime pousser l’enveloppe et être créatif», a-t-il déclaré au Guardian. “Je suis un artiste de haut niveau – [it’s about] comment je peux l’amener à un autre niveau. J’essaie de ne pas être complaisant dans ma musique ou dans mes performances. Je dois le garder frais et rock. “

Frazer Harrison / Personnel / .

Il y a beaucoup de secrets au succès si l’on souscrit à cette école de pensée, mais DaBaby prétend qu’être un étudiant des “grands” est ce qui l’a aidé à façonner son style. “J’ai étudié des gens comme Future, Lil Wayne et Kanye, qui sont venus et ont constamment progressé”, a-t-il déclaré. “J’ai étudié tous les spécialistes du marketing tout au long du rap. J’emprunte à quiconque a quelque chose à offrir. »

Cependant, il admet que le marketing, en soi, n’était pas vraiment son truc. “J’ai toujours été un arnaqueur. Je n’avais même pas de décision majeure à l’université “, a admis DaBaby.” Je ne suis allé à l’école que pour mes parents. “S’il y a une industrie où un arnaqueur peut gagner sa vie, c’est le divertissement … et peut-être la politique. Lorsqu’on lui demande où il se voit à l’avenir, il est clair que DaBaby a de grandes aspirations. «Cinquante ans, mec? Je ferais mieux d’être sacrément près du président des États-Unis. »

.