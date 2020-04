DaBaby annonce un nouveau projet «Blame It On Baby»

DaBaby en a un autre en route.

Six mois après son album KIRK, le rappeur prolifique taquine plus de musique. Mettant sur les réseaux sociaux mardi, DaBaby a publié ce qui semble être la couverture d’un nouveau projet appelé Blame It On Baby, qui sort vendredi.

“” BLAME IT ON BABY “CE VENDREDI MF!” il a tweeté.

On voit un DaBaby torse nu portant un masque sur son visage sur la couverture, une référence à la pandémie.

Alors que les détails restent rares, HITS Daily Double rapporte que Blame It On Baby sera un album complet. Le producteur Foreign Teck a semblé corroborer la nouvelle, écrivant: «j’en ai 1 ici».

Cela marquerait le premier projet de DaBaby depuis le KIRK de septembre, qui est devenu son premier numéro 1 sur le Billboard 200, et comportait des collaborations avec Nicki Minaj, Migos et Chance the Rapper.

Plus tôt ce mois-ci, le MC nominé aux Grammy a sorti son nouveau single «Find My Way». Il montre ses talents d’acteur dans la vidéo de 10 minutes qui l’accompagne, qui partage l’influenceur des médias sociaux B. Simone.

Aime

0