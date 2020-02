DaBaby attend un enfant, nie avoir trompé Baby Mama

DaBaby a un bébé en route.

Le rappeur du «BOP» a confirmé des informations selon lesquelles il attend son deuxième enfant après que sa petite maman l’a appelé sur les réseaux sociaux.

Plus tôt dans la journée, MeMe, la mère de sa fille de 2 ans, a affirmé que DaBaby allait avoir un bébé avec une autre femme. Elle l’a fait exploser en partageant une conversation textuelle et également une vidéo, où elle dit qu’il la «surveillait». “Votre rappeur préféré est le capuchon numéro 1”, a écrit MeMe sur son histoire Instagram. “Ne croyez pas la moitié de ce que les médias sociaux vous montrent.”

Quelques heures après que les textes soient apparus, le rappeur a publié une vidéo de près de neuf minutes sur Instagram, où il refusait de «nourrir une attention négative» par respect pour sa fille. «En tant que parent, je ne voudrais jamais donner l’exemple à mon enfant», a-t-il déclaré. «Je ne voudrais jamais que mon enfant puisse jamais regarder en arrière et voir cela. Je ne vous inviterais même jamais dans le monde de mon enfant. “

Ce n’est que plus tard que le MC nominé aux Grammy Awards a confirmé les rapports sur le bébé, disant que lui et MeMe n’étaient pas ensemble lorsque son nouvel enfant a été conçu. “Lorsque ma nouvelle bénédiction a été conçue, shawty et moi n’étions pas ensemble, shawty n’était pas avec moi, vivant avec moi, ne baisait avec moi d’aucune façon, forme ou forme”, a-t-il déclaré, selon Complex. «Nous n’étions pas ensemble à l’époque, alors ne vous y trompez pas. Les informations que vous avez reçues aujourd’hui sont des informations qui existent. Il a juste été gardé hors d’Internet comme il aurait dû l’être. »

MeMe a apparemment répondu à sa vidéo. «Un‘ homme ’n’essaierait jamais de désactiver une femme, mais de l’élever», écrit-elle. «Un lilboy veut contrôler et profiter des femmes. Laissons tomber les faits. “

DaBaby et MeMe partagent une fille de 2 ans ensemble. On ne sait pas qui a engendré l’enfant à naître de DaBaby.