DaBaby est détenu pour possession d'herbe et résiste à son arrestation

DaBaby a été arrêté lundi en Caroline du Nord.

Selon l'Associated Press, le département de police de Charlotte-Mecklenburg a publié des citations au rappeur nominé aux Grammy, dont le vrai nom est Jonathan Kirk, pour délit de possession de marijuana et résistance à un officier.

Le tueur à gages «Suge» dit que des policiers ont illégalement fouillé sa voiture après son exposition dans sa ville natale au Bojangles’s Coliseum à Charlotte. Il a quitté les lieux et est monté dans sa voiture lorsque, selon lui, 15 policiers ont essaimé son véhicule dans le parking, l'ont fouillé et ont trouvé de l'herbe. Il a été menotté et cité avant d'être libéré, mais n'a pas été arrêté.

DaBaby dit qu'il a été ciblé à tort après que les flics ont reçu un «faux» pourboire selon lequel il avait de la drogue et des armes à feu. Il est allé sur Instagram Live après sa libération, montrant son bracelet d'identité et ses bijoux dans des sacs en plastique. Il dit qu'il a été «fouillé illégalement» et «illégalement arrêté».

Tout en parlant aux journalistes, il a nié avoir résisté à l'arrestation et a dit qu'il avait les images pour le prouver. "Ce que nous avons obtenu, c'est de l'audio et de la vidéo de haute qualité montrant que je fais tout sauf résister à une arrestation", a déclaré DaBaby. "Vous verrez à quel point le département de police du CMP m'a sali les vacances devant ma fille quand je mettais un spectacle pour ma ville."

Il prétend que des policiers le ciblent chaque fois qu'il vient à Charlotte. "Le département de police de Dirty Ass essaie de m'emmener en prison chaque fois que je reçois un spectacle dans la ville", a-t-il écrit sur Instagram. "Briller illégalement plusieurs lampes de poche dans ma voiture à la recherche de raisons pour soutenir une recherche illégale au moment où je descends de scène."

Quelques heures plus tôt, DaBaby a organisé son cadeau de vacances «Kirk Pole» avec la station de radio locale Power 98 WPEG, où il a fait don de 200 jouets à des enfants défavorisés de Charlotte.