DaBaby est poursuivie par une femme qui prétend être une victime de la gifle

DaBaby a été frappé par un procès par Tyronesha Laws, la femme affirmant être victime de son attaque lors de son concert à Tampa le week-end dernier.



La victime présumée de la gifle de DaBaby, Tyronesha Laws, a déposé une plainte contre le rappeur après l’avoir agressée lors de son spectacle à Tampa, bien que son avocat affirme qu’elle n’est pas la femme qu’il a réellement frappée. Le monde a été choqué le week-end dernier lorsque des images de DaBaby battant une femme dans la foule lors d’un de ses concerts ont fait surface en ligne. DaBaby a ensuite abordé l’incident, dans lequel un ventilateur a flashé leur lampe de poche brillante sur son visage et a semblé le frapper accidentellement avec leur téléphone, ce qui a provoqué sa violente réaction. Bien qu’il se soit excusé pour ses actions, il a maintenu que ses fans devaient respecter son espace à tout moment.

Arnold Turner / . pour Universal Music Group

Cependant, malgré ce geste, la victime de l’agression physique a estimé que les excuses étaient “peu sincères”, d’autant plus qu’il a continué à plaisanter sur l’incident à plusieurs reprises, y compris dans un sketch avec le comédien Michael Blackson. La femme en question, Tyronesha Laws, poursuit maintenant le rappeur pour “batterie, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et autres dommages”. Selon ses avocats, Matt Morgan et Chelsea Cromer de Morgan and Morgan, leur “objectif est de dissuader une conduite similaire à l’avenir et d’envoyer un message que ce type de comportement n’est pas toléré en Amérique”.

Tyronesha a expliqué que bien qu’elle ait été victime de l’explosion violente “scandaleuse et choquante”, elle n’a en fait pas flashé son téléphone sur son visage. Au lieu de cela, une femme à côté d’elle dans la foule était coupable de cela, mais Tyronesha était celle qui a fini par se faire claquer “soudainement et sans avertissement”. Cependant, l’avocat de DaBaby, Drew Findling, affirme que Tyronesha n’est pas réellement la femme que DaBaby a frappée, notant qu’il est définitivement devenu un voyou sur la personne qui tient le téléphone. Il a également révélé que de nombreuses autres personnes avaient approché son entreprise en se disant également victime de l’attaque.

.