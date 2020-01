DaBaby menacé de poursuites judiciaires par le promoteur si le rappeur ne règle pas à l’amiable: rapport

Les avocats du promoteur auraient donné DaBaby jusqu’à la fin de la semaine prochaine.



Il ne veut peut-être pas que le public se concentre sur ses problèmes juridiques, mais le nom de DaBaby est de retour dans les gros titres. Le rappeur a récemment passé 48 heures en prison après avoir été arrêté pour vol et batterie. Bien que la charge de la batterie ait été rejetée, le rappeur de Caroline du Nord fait toujours face à des allégations selon lesquelles il aurait agressé et volé 80 dollars à un promoteur.

“Ne te permets pas d’être [misled] par des promoteurs sordides et des hommes paresseux qui ont envie de déposer une plainte qu’ils ne gagneront pas “, a écrit DaBaby sur Instagram après sa sortie de prison.” Je reste calme et concentré en sachant que les allégations faites sans honnêteté et intégrité ne seront jamais être honoré par les plus hauts. “Ajoutant,” S’il vous plaît, rappelez-vous que les situations de foutre comme celles-ci ne sont pas dignes de votre temps ou de votre attention. “

Les rapports indiquent que le promoteur de concerts Kenneth Carey n’a pas été en mesure de payer à DaBaby l’argent qu’il lui devait et a tenté de s’en tirer en raidissant le rappeur. Au lieu de cela, DaBaby lui aurait pris de l’argent à titre de restitution. Cependant, Carey affirme qu’il était prêt à payer 20 000 $ à DaBaby, mais le rappeur s’est montré croyant qu’il lui devait 30 000 $ et s’est fâché.

Dans un rapport publié par TMZ mercredi, Carey et son avocat menacent de poursuivre DaBaby si le rappeur ne répond pas à leur demande de règlement. Le média affirme que les avocats ont contacté l’équipe du rappeur “dans l’espoir de régler rapidement cette affaire”. Carey dit qu’il a été “sauté et volé” par DaBaby et son équipe, et il donne au rappeur jusqu’à la fin de la semaine prochaine pour répondre à sa demande ou il déposera des papiers pour demander des dommages et intérêts.

