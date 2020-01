DaBaby n’a pas fumé de l’herbe depuis le nouvel an

DaBaby abandonne l’herbe.

Le rappeur «Bop» affirme qu’il n’a pas fumé de marijuana depuis le réveillon du Nouvel An. S’adressant à Twitter, DaBaby a répondu à un fan qui a dit qu’il avait l’air “haut comme l’enfer” sur sa photo.

Mais DaBaby a déclaré qu’il n’y avait plus d’herbe dans son système depuis 2019. “Je n’ai pas fumé depuis que le ballon est tombé”, a-t-il ajouté.

Lors de sa séance de questions avec les fans, l’artiste nominé aux Grammy a également révélé qu’il avait cessé de boire de l’alcool. «Du vin seulement», a-t-il répondu lorsque quelqu’un lui a demandé ce qu’il avait bu.

Mais il a admis qu’il avait de la tequila pendant qu’il traînait avec des amis. “Mais bruh nem m’avait mis sur le patron hier soir”, a-t-il dit.

Au cours du week-end, une vidéo a fait surface de DaBaby entamant une altercation avec un employé de l’hôtel qui l’a filmé. DaBaby prétend qu’il lui a demandé de ne pas le faire parce qu’il était avec sa fille. Mais l’homme a quand même pris la vidéo, incitant DaBaby à l’attaquer physiquement.

“Cet employé d’hôtel que vous me voyez” pousser “est venu vers moi à l’extérieur de l’hôtel et m’a demandé s’il pouvait enregistrer une vidéo de moi alors que je tenais ma fille de 2 ans”, a-t-il expliqué. «J’ai calmement et respectueusement dit non et lui ai expliqué que le fait qu’il publie une vidéo de moi à ce moment-là compromettrait la sécurité de moi et de mon enfant en faisant savoir aux médias sociaux où nous logions.»

Il a également menacé de poursuites judiciaires contre l’hôtel s’ils ne fournissaient pas d’images de son interaction avec l’employé avant l’altercation. “J’ai eu un gros procès de joli cul avec leur nom dessus”, a déclaré DaBaby.

