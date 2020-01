DaBaby nomme les artistes avec lesquels il veut collaborer en 2020: Drake, Lizzo & More

DaBaby peut y arriver.



Maintenant que DaBaby a établi un nom pour lui-même, son prochain objectif est de mettre sur d’autres artistes qui, selon lui, ont un potentiel. Il a déjà franchi la première étape pour atteindre cet objectif: créer un label. Lorsque le rappeur de Charlotte a dit “Je suis un jeune PDG, Suge”, il faisait référence au fait qu’il avait sa propre empreinte sous Interscope Records. Étant donné que DaBaby est encore à un stade précoce de sa carrière, c’est assez impressionnant. Stunna 4 Vegas est le premier signataire de Billionaire Baby Entertainment et DaBaby fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’il prospère. Stunna a sorti un nouvel album vendredi, intitulé Rich Youngin, donc DaBaby réfléchit à des moyens ingénieux de le faire savoir.

DaBaby vient d’héberger une FAQ sur Twitter et, pour participer, les enquêteurs ont dû tweeter un lien vers le projet de Stunna 4 Vegas et y joindre sa pochette. Beaucoup ont suivi ces directives avec impatience pour avoir une chance d’interagir avec le seul et unique DaBaby. Une personne lui a demandé avec quels artistes sa liste de souhaits travaillait cette année et il a nommé: NBA Youngboy, Drake, Young Thug, Roddy Ricch, Lizzo, Meek Mill et plus encore. Étant donné la brillante étoile de DaBaby en ce moment, tous ces artistes seraient probablement d’accord pour collaborer en un clin d’œil.

DaBaby et Drake se sont déjà croisés, ils ont donc dû discuter de sauter ensemble le studio.

