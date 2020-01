DaBaby s’exprime après l’agression vidéo d’un employé d’hôtel

DaBaby a eu plus de problèmes.

Après avoir été arrêté et accusé de batterie plus tôt ce mois-ci, le rappeur de «Suge» est accusé d’avoir attaqué un employé de l’hôtel de Beverly Hills qui a tenté de le prendre en photo le mois dernier.

Selon TMZ, l’homme a suivi DaBaby à l’extérieur du hall pour obtenir une photo. Après que DaBaby l’ait refusé, il est retourné à l’intérieur avant que DaBaby et son équipage ne le suivent. Des séquences vidéo le montrent poussé sur une chaise contre le mur pendant que DaBaby se met au visage.

DaBaby a quitté l’hôtel avant tout autre incident et aucun policier n’a été appelé.

Après que TMZ ait publié la vidéo samedi, DaBaby a publié une réponse. Dans une longue publication sur Instagram, il a expliqué sa version de l’histoire. “Cet employé d’hôtel que vous me voyez” pousser “est venu vers moi à l’extérieur de l’hôtel et m’a demandé s’il pouvait enregistrer une vidéo de moi alors que je tenais ma fille de 2 ans”, a-t-il dit. «J’ai calmement et respectueusement dit non et lui ai expliqué que le fait qu’il publie une vidéo de moi à ce moment-là compromettrait la sécurité de moi et de mon enfant en faisant savoir aux médias sociaux où nous logions.»

Après avoir dit «poliment» non, l’homme a tout de même décidé de filmer DaBaby et sa fille de loin et de publier les images sur Snapchat. C’est alors que DaBaby l’a approché et lui a demandé de supprimer la vidéo. “Je lui ai dit de supprimer la vidéo immédiatement et de ramener son cul de salope à l’hôtel et de faire son travail car il n’était pas capable d’être suffisamment professionnel pour respecter la politique de l’entreprise tout en faisant son travail à l’extérieur de l’hôtel”, a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu’il protégeait sa fille. “En entrant dans l’hôtel, je lui ai fait asseoir et comprendre le fait qu’aucune vidéo ne vaut la sécurité de mon enfant compromise”, a-t-il ajouté. «Surtout après que je lui ai poliment expliqué le raisonnement derrière moi pour dire non. Sans parler du fait qu’il est au travail et son travail consiste à valet park voitures pas enregistrer les clients et violer leur vie privée qui, je suis sûr à 100% est contre la politique des employés de l’hôtel. “

Il a également appelé TMZ pour sa tentative d ‘«assassiner» son personnage avec des «histoires incomplètes et critiques». De plus, il a menacé de poursuivre en justice l’hôtel s’il ne fournissait pas les images de son interaction avec l’employé avant le altercation. “J’ai eu un gros procès de joli cul avec leur nom dessus”, a-t-il déclaré.

DaBaby a eu sa part de rodages dans le passé. L’année dernière, il aurait attaqué un fan à l’extérieur du magasin Louis Vuitton en Caroline du Nord et battu un fan devant un concert au Massachusetts après que l’homme ait demandé une photo. Plus tôt ce mois-ci, il aurait entamé une altercation avec un promoteur qui lui aurait échangé son paiement, ce qui a entraîné une arrestation et une accusation de batterie.

En réponse au dernier incident, l’avocat de DaBaby a déclaré à TMZ: “Toutes les mesures prises par DaBaby étaient probablement en état de légitime défense sur la base de son rappel des événements et jusqu’à ce que la vidéo soit minutieusement examinée, nous n’avons aucun commentaire pour le moment.”