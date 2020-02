DaBaby sort une nouvelle chanson «Shut Up»

DaBaby en a fait un autre.

Sorti de nulle part, le rappeur nominé aux Grammy Awards laisse tomber une nouvelle chanson et vidéo pour “Shut Up”. «Allez-y et laissez-moi savoir maintenant… vous êtes à moi pour les 10 prochains mois et 22 jours», dit-il dans l’intro.

DaBaby se met ensuite au travail et documente son week-end chargé du Super Bowl à Miami. Il va de show en show ramasser des chèques. Entre les deux, il frappe le club de striptease et la maison de Diddy. «J’ai l’impression que c’est une célébration. J’ai l’impression que tu l’as fait », lui dit Puff.

Entre deux performances avec les Jabbawockeez, il rejoint Kanye West, Meek Mill, Shaq et Teyana Taylor.

Sur la piste, il s’adresse à l’employé de l’hôtel qui a tenté de filmer lui et sa fille («Vous cherchez un procès / Sortez votre appareil photo / Je ne pensais pas vous avoir vu») et ses critiques («Je suis le meilleur enculé autour de / ‘Non, toi pas / Toute ta merde sonne pareil’ »). Il se termine par un bébé fatigué s’excusant auprès de ses fans: “Pardonnez-moi d’être un humain et non une machine.”

DaBaby ne lâche pas. Il a récemment tourné une vidéo pour “My Oh My” avec Camila Cabello, qui devrait faire ses débuts la semaine prochaine.

