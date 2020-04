DaBaby sort une vidéo pour son nouveau single «Find My Way»

il y a 4 heures

DaBaby est en fuite dans la vidéo pleine d’action pour “Find My Way”.

Les rappeurs de Charlotte montrent ses talents d’acteur dans le court métrage de 10 minutes pour son nouveau single, produit par DJ Kid. L’influenceur des médias sociaux B. Simone joue son intérêt amoureux pour le visuel inspiré de Bonnie et Clyde, qui trouve le couple se tournant vers le crime alors qu’ils tentent d’obtenir de l’argent pour aider la grand-mère malade de DaBaby.

«Certaines situations font que les gens font l’impensable», explique DaBaby. “Vous avez déjà vu quelqu’un se transformer en monstre pour une bonne cause?”

Le MC de 28 ans et son amant partent à travers le désert de Californie pour leur délire. DaBaby apprend à sa fille à utiliser une arme à feu avant de voler un restaurant sous la menace d’une arme et de s’enfuir avec l’argent. Mais leur vie de péché ne fait que les rapprocher. Après avoir vérifié dans un motel, le duo recherché entre dans une fusillade violente avec les propriétaires, et il ne reste qu’un homme debout.

DaBaby et B. Simone ont précédemment taquiné la vidéo sur les réseaux sociaux en publiant ensemble des photos coquettes. Le magnat de la beauté a partagé ses sentiments pour DaBaby dans le passé, se faisant appeler «DaBabyGirllll» et s’habillant même comme sa femme pour Halloween.

Il s’agit de la première version de DaBaby depuis “Shut Up” en février. Il a également récemment fait équipe avec Lil Yachty et Drake sur «Oprah’s Bank Account».

