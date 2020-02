DaBaby, Summer Walker et Meek Mill

La programmation de Roots Picnic 2020 a été annoncée avec Meek Mill, Summer Walker, DaBaby, Griselda, Burna Boy, et plus encore.



Roots Picnic s’est imposé comme l’un des principaux festivals de musique destinés aux fans de hip-hop à travers le pays et, cette année, avec des têtes d’affiche comme Meek Mill, DaBaby et Summer Walker, nous sommes pour un autre spectacle incroyable. Alors que la plupart des festivals organisent un week-end plein d’activités, de performances et de vitrines centrées sur la musique en trois jours, le Roots Picnic le fait en une seule journée, en choisissant le samedi 30 mai pour retourner au Mann Center de Philadelphie.

Amy Sussman / .

Questlove a officiellement annoncé la programmation de l’édition 2020 de Roots Picnic, confirmant certains des profils les plus excitants pour les performances du festival. Les têtes d’affiche suffiront sûrement à attirer une foule à guichets fermés à Philly, mais, plus bas sur la carte, une multitude de noms dignes de découverte sont répertoriés pour votre plaisir. La soul Snoh ​​Aalegra amènera sa marque de R&B sur scène avec Burna Boy, Thundercat, Griselda, Baby Rose, SiR, Buddy, et plus encore tous prévus pour faire des apparitions supplémentaires. The Roots présentera également une vitrine de la soul mettant en vedette Brandy, SWV et Musiq Soulchild.

Si vous en avez assez de la musique et que vous voulez simplement vous détendre et vous plonger dans une conversation avec certains des meilleurs esprits du jeu, vous aurez la chance de le faire aussi avec Elliott Wilson et Questlove apportant tous les deux leurs spectacles à Roots. Pique-nique.

L’événement aura lieu le 30 mai. Les billets sont disponibles vendredi à midi.

.