“D’abord sauver des vies, puis venir la reprise économique”: AMLO

Mexico.- La chose la plus importante à l’heure actuelle est que des vies humaines ne sont pas perdues, car non seulement le matériel compte, a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador.

En ce sens, il a exhorté à respecter les mesures restrictives pour les entreprises car même sur le plan économique il est commode de les respecter, “car elles obtiennent de bons résultats”.

“Si nous continuons comme ça, nous allons lever la quarantaine et nous allons réactiver l’économie et les dégâts économiques vont être moindres, et avec ce que nous faisons pour garantir le bien-être de la population, nous allons bientôt réaliser la renaissance de notre pays” prédit-il.

Donc, si la discipline ne se relâche pas, c’est-à-dire si nous respectons tous les mesures, nous aurons de bons résultats et cela profitera à nous tous, a-t-il réitéré, car si le Mexique projette une mauvaise image à l’étranger et situation de santé, de sorte que si elle nous affectera.

«Pensez, par exemple, au tourisme. Si l’épidémie au Mexique devient incontrôlable dans les zones touristiques, lorsque nous reviendrons à la normale, le monde demandera des informations sur où aller. C’est donc un effort (celui que nous faisons) mais ce n’est pas en vain ».

Il a expliqué que lorsqu’il y avait des crises similaires, la première chose qui était faite était d’emprunter de l’argent, de demander des prêts pour sauver ceux d’en haut et ceux d’en bas étaient détournés de la population. Pas maintenant, maintenant c’est différent et ceux ci-dessus ne sont pas abandonnés non plus, seulement que tout le monde est pris en charge, tout le monde est écouté, tout le monde est soutenu, mais la préférence est donnée aux personnes humbles, aux plus pauvres .

Parce que nous sommes tous égaux et nous devons avoir un traitement égal; la justice donne plus à ceux qui en ont moins. Il ne peut y avoir d’égalité de traitement entre les inégalités. Ce sont donc tous des avantages, le fait qu’il n’y a pas de corruption.

Il a abordé la question de Fabaproa, qui n’était pas seulement un sauvetage financier pour ceux qui étaient au sommet, mais devait convertir les dettes privées de quelques-uns – banquiers et grands hommes d’affaires – en dette publique, pour laquelle il a proposé que cela ne se reproduise jamais. .

Mis à part le fait qu’il a coûté cher à renflouer ceux qui sont au sommet, Fobaproa représentait environ 19% du produit intérieur brut, et il est toujours payé après deux décennies. En plus de cette dette, la corruption a été privée des abus commis.

